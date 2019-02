Ultimă oră! Ilie Năstase a fost condamnat la închisoare! „Mi-a dat cât am cerut”

Ilie Năstase a fost condamnat, miercuri, la 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, de către Judecătoria Sectorului 1. Decizia nu este definitivă, fi contestată la instanţa superioară, iar fostul lider mondial a făcut o declarație despre această hotărâre.

„Mi-a dat cât am cerut. Am recunoscut că am băut, nu e nimic de comentat. Nu e bine? Se pare că nu e bine în România să-ți recunoști fapta. Am primit și interdicție de a conduce, în următorii doi ani', a spus Ilie Năstase, pentru Libertatea.

Fostul lider mondial a fost reținut câteva ore pe 25 mai 2018, după ce a fost implicat într-un incident de circulație. El s-a ales cu un dosar penal, după ce a fost prins sub influența alcoolului la volan. Fostului tenisman i s-a cerut să fie testat cu aparatul alcooltest, moment în care acesta a devenit recalcitrant, a adresat injurii poliţiştilor, motiv pentru care a fost încătuşat şi condus la sediul INML pentru recoltare de probe biologice.



Însă, Ilie Năstase a refuzat să îi fie recoltate probe biologice şi a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere, unde i-a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru refuz de recoltare de probe biologice.



În aceeaşi zi, la câteva ore distanţă, Ilie Năstase a fost prins din nou de poliţişti, de această dată în timp ce conducea fără permis un scuter.

Până la acel moment, Ilie Năstase avea deja două dosare penale pentru conducere sub influența băuturilor alcooloce, precum și o amendă de 1.000 de lei pentru injurii.

La o audiere ce a avut loc pe 14 februarie, Ilie Năstase a spus instanţei că regretă situaţia creată deoarece are familie şi copii. În plus, avocatul lui a subliniat că fostul tenismen este dispus să facă muncă în folosul comunităţii. În schimb, fostul mare campion își dorește să fie judecat prin procedură simplificată și să fie amânată executarea pedepsei.