Ilinca Simion a postat o fotografie specială cu bebelușul ei și al lui George Simion. Băiețelul are o lună

Soția lui George Simion a postat pe rețelele de socializare o nouă imagine cu fiul lor. Iată cum s-a fotografiat Ilinca Simion alături de băiețelul ei!

Ilinca și George Simion sunt cu adevărat împliniți, după ce în urmă cu aproape două luni au devenit părinți pentru prima oară. Chiar dacă până acum au evitat să arate chipul bebelușului, soția liderului AUR a decis să împărtășească cu publicul o imagine adorabilă cu micuțul lor. Iată cum l-a surprins!

Citește și: Cum a apărut Ilinca, soția lui George Simion, la alegerile europarlamentare 2024. Ce ținută a ales liderul AUR

Soția liderului AUR, fotografie specială cu fiul lor

Ilinca Simion a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online o fotografie emoționantă cu fiul ei și a lui George Simion. Micuțul are o lună și jumătate, iar mama sa l-a surprins într-un moment plin de tandrețe și căldură.

Articolul continuă după reclamă

În fotografia postată pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, Ilinca Simion îl ține în brațe pe băiețelul lor, iar zâmbetul de pe chipul ei reflectă bucuria de a fi mamă.

La rândul său, George Simion este profund emoționat de când a devenit tată. Atunci când l-a adus pe lume pe fiul lor, liderul AUR i-a mulțumit soției sale că l-a făcut un bărbat mai bogat. Într-o altă imagine postată pe contul personal de Facebook, Ilinca Simion l-a surprins pe soțul ei într-o ipostază rară, dar extrem de înduioșătoare alături de fiul lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

George Simion și Ilinca Munteanu s-au căsătorit în 2022

George Simion și Ilinca Munteanu și-au unit destinele în august 2022. Evenimentul grandios a avut loc în localitatea Măciuca, județul Vâlcea și a fost imediat mediatizat, mai ales că liderul AUR a lansat o invitație către „toți românii”.

Cei care au vrut să participe la eveniment au fost aduși cu autocarele, George Simion punând la dispoziția lor, gratuit, mijloacele de transport în comun. Invitații au avut acces pe bază de brățări și au purtat cămăși tradiționale, potrivit Fanatik și adevarul.ro.

Când a fost întrebat câți bani a cheltuit pentru acest eveniment, liderul AUR a mărturisit că întreaga nuntă a costat 12.000 de euro.

„Am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe.”, a declarat George Simion la realitatea.net, citat de Spynews.

Citește și: George Simion, prima imagine cu chipul fiului său. Fotografia postată de Ilinca, soția sa, a generat mii de reacții