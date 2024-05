George Simion, prima imagine cu chipul fiului său. Fotografia postată de Ilinca, soția sa, a generat mii de reacții

Soția lui George Simion a postat prima imagine cu fiul lor, alături de un mesaj emoționant.

George Simion și soția sa, Ilinca, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. În urmă cu o săptămână, soția liderului AUR l-a adus pe lume pe primul lor copil, iar acum a postat și o poză cu micuțul pe rețelele de socializare.

A apărut prima imagine cu fiul lui George Simion și al Ilincăi

George și Ilinca Simion s-au căsătorit în urmă cu doi ani, însă abia de acum familia lor s-a mărit. Miercuri, 24 aprilie, soția politicianului a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar, la acel moment, el scria un mesaj plin de emoție: „Mulțumesc, m-ai făcut bogat: tată de băiat!”, nota George Simion pe contul personal de Facebook.

Ulterior, liderul AUR a revenit cu un alt mesaj în care a subliniat efortul incredibil al mamelor în timpul nașterii. El și-a exprimat recunoștința față de Ilinca.

Acum, a venit rândul soției acestuia! Ilinca Simion a postat, pe contul personal de Facebook, o fotografie în care se vede o parte din chipul bebelușului lor. Acesta este ținut de mânuțe de ambii părinți, iar hainele cu care a fost îmbrăcat au inscripționate mesaje sugestive.

„Te vom ține mereu de mână, dragostea noastră”, este mesajul care însoțește fotografia postată de Ilinca Simion pe contul personal de Facebook.

Așa cum era de așteptat, internauții au ținut să o felicite imediat pe proaspăta mămică și să îi transmită tot binele din lume.

George Simion și Ilinca Munteanu s-au căsătorit în 2022

George Simion și Ilinca Munteanu și-au unit destinele în august 2022. Evenimentul grandios a avut loc în localitatea Măciuca, județul Vâlcea și a fost imediat mediatizat, mai ales că liderul AUR a lansat o invitație către „toți românii”.

Cei care au vrut să participe la eveniment au fost aduși cu autocarele, George Simion punând la dispoziția lor, gratuit, mijloacele de transport în comun. Invitații au avut acces pe bază de brățări și au purtat cămăși tradiționale, potrivit Fanatik și adevarul.ro.

Când a fost întrebat câți bani a cheltuit pentru acest eveniment, liderul AUR a mărturisit că întreaga nuntă a costat 12.000 de euro.

„Am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe.”, a declarat George Simion la realitatea.net, citat de Spynews.