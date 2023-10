Imagini de la parastasul lui NOSFE, la un an de la moartea artistului. Omagiul adus de Mădălina Crețan pentru soțul său

Pe 16 octombrie 2023 se împlinește un an de la moartea lui NOSFE. Familia, prietenii, colegii și fanii i-au adus un omagiu la parastasul de duminică, 15 octombrie 2023.

Șatra B.E.N.Z a organizat un concert pe Arenele Romane, iar în ziua următoare membrii trupei au paticipat la parastasul organizat în memoria artistului care a făcut parte din această trupă și care a lăsat ca moștenire o mulțime de piese scrise. Jurnaliștii Spynews au surprins câteva momente din timpul parastasului.

„Vă invităm cu drag să vă alăturați nouă într-un moment special de comemorare pentru a marca un an de la pierderea lui Nosfe. Vă așteptăm la monumentul funerar dedicat lui și vă încurajăm pe fiecare dintre voi să aduceți câte o floare și să împărtășiți gândurile și amintirile voastre despre el. Biserica Izvorul Tămăduirii, Dumbrăveni, Strada Dealul Bisericii 54, duminica, 15.10.2023, începând cu 12:00”, este mesajul transmis de Șatra B.E.N.Z pe rețelele sociale. Înainte de parastas a avut loc un concert special, în memora lui NSOFE.

Moment special de comemorare la 1 an de la moartea lui NOSFE

Jurnaliștii Spynews au surprins câteva momente din timpul parastasului. În imaginile exclusive Spynews apare și Mădălina Crețan, soția artistului.

Mădălina Crețan a vorbit pe rețelele sociale despre cum în acest an nu s-a vindecat, ci s-a transformat și a încercat să accepte pierderea imensă, de dragul fericirii copilului său.

Ieri mi-a zis cineva că i-a zis cineva “am văzut-o la un concert, dansa, părea că nu e așa afectată!”… ce oameni cu minți banale…

Altădată mi-a zis cineva că șantajez emoțional… sau să trec peste odată.. ce suflete care n-au simțit iubirea sub forma ei supremă și care nu înțeleg cum e să trăiești în lipsa ei… alți oameni imi zic că par mai bine! De ce? Pentru că a trecut aproape un an și pentru că așa e normal, nu? Cât să și suferi, te mai oprești și din asta! Dacă găsește cineva butonul de ON/OFF mi-l dă și mie?

Aceiași oameni care nu au înțeles și nu vor înțelege în veci că o MAMĂ nu o să pună niciodată suferința ei mai presus de fericirea copilului. Oameni care nu știu, pentru că n-au de unde, că eu m-am ascuns de când eram copil ca să plâng, pentru că nu-mi place să plâng cu public, că nu-mi place să fiu luată în brațe când sufăr ca să nu devin și mai vulnerabilă și să plâng și mai tare, deși poate uneori am nevoie. Oameni care nu știu că mie mi-a placut voia bună de când mă știu și că de multe ori optimismul meu a părut imbecil. Oameni care nu știu că mie nu mi-a plăcut niciodată să-mi plâng de milă, oameni care nu înțeleg că eu îl țin pe el VIU pentru că el merită să fie prezent printre noi pentru totdeauna, nu pentru că am eu nevoie de milă.

Pentru oamenii ăștia, dar și pentru ceilalți, sunt mândra de mine. Nu zilnic, nu pot în fiecare zi, dar în majoritatea timpului sunt mândră că reușesc să fiu o mamă sănătoasă, o prietenă implicată, un om care nu renunță, o soție care își strigă dragostea, nu pierderea, un suflet care încă mai poate să iubească.

”Nu mi-am revenit, m-am transformat, am învățat, am acceptat, am căzut, m-am ridicat, mi-am dat voie să simt, să plâng, să sufăr, să zâmbesc. Am evitat să îmi împovărez mintea și sufletul cu asemenea cuvinte „tragedie, moarte, final”, etc. Am ales să sărbătoresc viața pe care am avut-o împreună plină numai de lucruri magice în detrimentul „tragediei”, a mai spus Mădălina Crețan.

În urmă cu un an, vestea morții lui NOSFE, la numai 37 de ani, a zguduit România.