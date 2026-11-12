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Imagini din apartamentul nou al lui Dani Oțil. Cum arată baia pe care a renovat-o | FOTO

Dani Oțil a arătat urmăritorilor câteva imagini din noul său apartament. Prezentatorul TV a publicat un videoclip în care a prezentat cum arată baia de serviciu după renovare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 22:30 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 18:05
Imagini din apartamentul nou al lui Dani Oțil | facebook
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Dani Oțil e activ pe rețelele de socializare. De curând, prezentatorul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani a prezentat câteva cadre cu apartamentul nou pe care îl renovează. Acesta a surprins câteva cadre ale locuinței, după lucrările de amenajare.

Imagini din apartamentul nou al lui Dani Oțil

Dani Oțil le-a arătat urmăritorilor săi o nouă parte din apartamentul pe care îl renovează. Acesta a dezvăluit că pus mult suflet în întregul proiect și s-a implicat în alegerea detaliilor, astfel încât rezultatul final să fie cât mai apropiat de ceea ce și-a imaginat.

Locuința este amenajată pe două niveluri, cu o zonă de zi și una de noapte. Dani Oțil a acordat atenție fiecărui spațiu și a urmărit ca toate elementele să se potrivească.

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Cu puțin timp în urmă, Dani Oțil a publicat un videoclip în care prezintă rezultatul renovării băii. Încăperea are un aspect modern, iar elementele alese se completează între ele. Prezentatorul a pus accent pe finisaje și pe detalii.

Unul dintre elementele care atrag atenția este placa de mari dimensiuni folosită pentru finisarea băii. Aceasta oferă un aspect uniform și elegant încăperii. Oglinda cu iluminare LED completează amenajarea și aduce un plus de lumină.

De asemenea, în baie au fost montate un lavoar și elemente sanitare alese astfel încât să se potrivească întregului design.

Prezentatorul a fost încântat de faptul că baia a ieșit exact ca în randarea pe care o avea înainte de renovare.

Dani Oțil nu a ales cele mai scumpe materiale pentru baie

Chiar dacă rezultatul are un aspect elegant, Dani Oțil spune că nu a urmărit să transforme baia într-un spațiu de lux. Acesta a explicat că a ales materiale și obiecte sanitare care să ofere un raport bun între calitate și preț.

„Nu sunt elemente foarte scumpe, nu am mers foarte sus, pe luxury, dar nici la cele mai ieftine”, a spus Dani Oțil.

Proiectul locuinței pare să fie unul important pentru prezentator. Acesta s-a implicat în amenajare și a urmărit ca fiecare încăpere să fie organizată după propriile preferințe.

De ce vrea Dani Oțil să se mute mai aproape de București

În ultimii ani, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au vorbit și despre schimbările făcute în viața de familie. Cei doi locuiau în Corbeanca, însă drumurile lungi până în București deveniseră tot mai greu de gestionat.

„Ne mutăm pentru că drumul până în oraș este un chin, mai ales de când se lucrează pe DN la metrou și pierdem extrem de mult timp în trafic și ne gândim serios la momentul când Tiago o să meargă la școală! Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

dani otil
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