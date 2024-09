Imagini din camera în care locuiește Irina Columbeanu în casa lui Mr Pink din America. Cum s-a filmat în intimitatea dormitorului

Fiica lui Irinel Columbeanu a arătat imagini din camera sa din Malibu.

Irina Columbeanu locuiește în Statele Unite ale Americii alături de mama ei, Monica Gabor, și iubitul acesteia, Mr Pink. Fiica lui Irinel Columbeanu a trecut printr-o transformare majoră, atât ca stil, cât și ca personalitate. Iată imaginile!

Cum arată camera în care locuiește Irina Columbeanu în casa lui Mr Pink din America

La doar 17 ani, Irina Columbeanu locuiește de peste șase ani în Statele Unite ale Americii, alături de mama ei și de partenerul acesteia, Mr Pink, bucurându-se de un stil de viață pe care multe adolescente îl visează.

Fiica lui Irinel Columbeanu este destul de activă pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, unde împărtășește momente din viața ei.

Recent, Irina și-a surprins fanii cu mai multe cadre din dormitorul său din SUA. Camera ei este spațioasă, dotată cu facilități moderne, precum baie proprie, aerisire și alarmă de incendiu, dar și un dressing generos, demonstrând viața confortabilă pe care o duce peste hotare, potrivit Libertatea.

Adevărul despre relația pe care Irina Columbeanu o are cu fiul lui Mr Pink

Irina Columbeanu, fiica celebrului cuplu Irinel Columbeanu și Monica Gabor, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu actualul iubit al mamei sale și cu fiul acestuia, Anthony.

În cadrul unui interviu acordat revistei OK Magazine, Irina a descris modul în care s-a adaptat vieții în Statele Unite și cum a reușit să construiască o legătură solidă cu noua ei familie.

„Acum are 13 ani. Ne înțelegem bine”, a spus Irina referindu-se la Anthony, fiul lui Mr. Pink.

Adolescentei îi place să petreacă timp cu „fratele” vitreg și apreciază atmosfera armonioasă din familie. Aceasta este o schimbare semnificativă pentru Irina, care la început avea temeri legate de mutarea în America și de cum va fi primită în noua ei casă.

În interviu, Irina a mărturisit că plecarea din România nu a fost una ușoară și că la început a avut multe îndoieli și temeri.

„Prima oară îmi imaginam că lumea e foarte rea, așa cum vedeam prin filme. Iar eu aveam și un accent foarte pregnant, de care mulți cam râdeau. Cumva, era normal pentru că eram un fel de <<outsider>>. Dar m-am adaptat repede, toți au fost amabili și respectuoși și asta îmi place mult la americani”, a declarat Irina.

În ciuda dificultăților inițiale, Irina a reușit să se adapteze rapid și acum se simte ca acasă în Statele Unite. Ea este recunoscătoare pentru oportunitatea de a trăi în America și pentru faptul că a avut șansa să revină în România pentru a-și vedea tatăl și prietenii.

„În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara”, a mai spus Irina Columbeanu.