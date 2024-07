Ramona Gabor, dezvăluiri despre relația cu Irinel Columbeanu. De ce a fost nevoită să se mute din țară: „Nu pot să zic că am avut”

Ramona Gabor s-a întors în țară pentru a petrece timp cu nepoata sa. Cu această ocazie își deschide inima și face câteva dezvăluiri ce privesc relațiile familiale.

Ramona Gabor a fost invitată de Teo Trandafir în podcastul ei, iar cu această ocazie a făcut câteva dezvăluiri inedite.

Relația dintre cele două datează de foarte mulți ani, de când Teo Trandafir i-a fost profesor: „Când a văzut ea că se muncește - și Ramonei îi place foarte mult să muncească - în câteva cursuri era în trening și pantofi sport”, relatează Teo Trandafir despre tânăra ei invitată.

„Cred că faci parte dintre foarte puținii mei studenți care au luat notă maximă”, a mai amintit prezentatoarea.

„A fost o plăcere pentru mine să te am ca mentor”, i-a răspuns Ramona, înainte de a vorbi despre noua sa viață.

Articolul continuă după reclamă

Tânăra a fost mult timp ”arătată cu degetul” după ce a devenit cumnata lui Irinel Columbeanu. Acum este pregătită să vorbească despre perioada respectivă și despre dinamica din familia lor.

Citește și: Ramona Gabor a încins atmosfera pe plajă când a apărut purtând un costum de baie minuscul. Cum arată bruneta

Ramona Gabor, dezvăluiri despre relația cu Irinel Columbeanu. De ce a fost nevoită să se mute din țară

Sora Monicăi Gabor a revenit în România după o lungă perioadă petrecută la Dubai, mai exact aproximativ 13 ani. Aceasta a profitat de faptul că nepoata sa se află în România pentru a petrece timp cu ea.

„Am venit în România, în primul rând, pentru că nepoata mea a ajuns și ea, după șase ani, pe meleagurile noastre și am vrut să petrec timp cu ea. Ca fetele, dar și în familie, pentru că, de fapt, a fost în Bacău până acum”, a explicat Ramona motivul pentru care s-a întors în țară.

Surprinzător a fost faptul că Ramona a fost văzută în compania lui Irinel Columbeanu. Tânăra a mărturist că, de fapt, n-au avut niciodată o relație apropiată. Cu toate acestea, îl respectă, deoarece este tatăl nepoatei sale.

„Acum l-am văzut pentru că este Irina aici. În schimb, eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «Dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine.»

Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv. Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva. Este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei.

Citește și: Gabi Bădălău și Ramona Gabor, surprinși împreună de paparazzi. În ce ipostaze au fost fotografiați cei doi foști iubiți

Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. (…) Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”, a dezvăluit Ramona Gabor în cadrul podcastului respectiv.

De asemenea, tânăra mărturisește că a decis să plece din țară pentru a lua totul de la zero, fără să fie urmărită de imaginea fostului cumnat. Ceea ce a și reușit cu prisosință în Dubai.

Aceasta a fost întotdeauna urmărită de stigma că are „fițe și figuri”, chiar și în prezent se luptă cu această imagine pe care cei din jur o au despre ea.

„Sunt genul de om care se adaptează anumitor situații”, a mărturisit tânăra. „Dacă mă pui la o masă de lux o să mă comport ca o doamnă (...) Dacă mă pui pe jos, ca la arabi (...), fac și asta.”

Printre altele, sora Monicăi Gabor a vorbit despre relația cu actualul cumnat, Mr. Pink.

Dacă relația cu Irinel Columbeanu nu a fost niciodată una strânsă, cu Mr. Pink, actualul soț al Monicăi, treaba stă diferit.

Citește și: Locul neașteptat pe care Irina Columbeanu și Ramona Gabor l-au vizitat în țară. Cum a fost surprinsă tânăra alături de mătușa ei

„E adevărat, suntem foarte apropiaţi. Eu sunt apropiată de ambii cumnați, pentru că eu sunt mai pe energia masculină, îmi place businessul, îmi place libertatea, să călătoresc și mă înțeleg cu ambii foarte bine. Soţul Monicăi a fost un mentor pentru mine în ceea ce priveşte businessul.

Bineînțeles, el e pe genul: «Trebuie să pui câteva milioane de dolari, dacă vrei să faci nişte bani», iar eu sunt pe genul să construiesc pas cu pas, factorul de risc nu mă prea reprezintă pe mine”, a mărturisit tânăra.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tânăra a părut surprinsă de faptul că mulți români au decis să se mute în Dubai. Atunci când ea a decis să facă asta, Dubaiul nu reprezenta atracția care este astăzi.

„Când am ajuns în Dubai am avut un singur prieten, cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu”, relatează ea. Deși, inițial plecase cu gândul că va sta acolo doar trei săptămâni, a ajuns să stea aproape 13 ani: „A treia zi deja am avut un job în modelling. (...) Mai am și viață privată aici. Așa c-am hotărât să rămân.”