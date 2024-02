Imagini din casa în care Daniel Onoriu locuiește acum. Ce a povestit despre fosta soție, Isabela Onoriu

Daniel Onoriu și-a prezentat locuința în care a stat șase an alături de fosta soție, Isabela Onoriu. Mai mult, fostul pilot a făcut dezvăluiri neașteptate despre femeia cu care s-a căsătorit.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Daniel Onoriu a trecut prin clipe cumplite. Fostul pilot a stat în comă 55 de zile din cauza unei intervenții chirurgicale la care a apelat în Turcia.

Acesta a ajuns pe patul de spital în stare gravă, după ce operație de micșorare a stomacului nu a fost făcută corect. Starea lui de sănătatea s-a degradat rapid la scurt timp de la procedură, având nevoie transfuzie de sânge pentru a rezista.

La începutul anului 2022, Daniel Onoriu a dat semne că își revine. Fostul pilot s-a trezit din comă, iar vestea a fost dată de Rebeca Onoriu, fiica lui Gabi Luncă.

De asemenea, acesta a trecut prin clipe grele atunci când fosta soție a decis să-l părăsească. Povestea lor de iubire s-a sfârșit în urmă cu aproximativ doi ani, atunci când cei doi au anunțat că divorțează.

Chiar dacă s-au separat, Daniel Onoriu și fosta lui soție, Isabela Onoriu, au atras atenția presei cu scandalurile în care au fost implicați. Femeia dezvăluia după separare că nu poate scăpa de fostul pilot. Mai mult, acesta a încălcat ordinul de protecție dat pe numele său.

Cum arată casa lui Daniel Onoriu

În cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, Daniel Onoriu a avut ocazia să își prezinte casa unde a locuit timp de șase ani alături de fosta soție. Totodată, acesta a făcut confesiuni neașteptate despre Isabela Onoriu.

„Mai am un apartament, mai scump, pe care l-am luat din munca mea, nu am luat bani cu camătă, părinții mei sunt pocăiți. (...) Eu am făcut blocul. Al 20-lea este. Are vreo 70-80 de metri pătrați aici.

Sincer asta e cea mai urata casa din viața mea, dar mi-a plăcut că aveam terasa mare. Am avut piscina”, a mărturisit fostul pilot, la Antena Stars.

Daniel Onoriu a povestit că a trecut prin momente grele pe durata arestării. Se pare că acesta nu ar fi avut voie să părăsească incinta clădirii: „Cât am stat închis în casă nu am avut voie nici măcar să ies pe terasă. Sunt singurul arestat la domiciliu din România din toate timpurile care nu a avut voie pe terasa lui. Îmi era frica să ies să nu mă aresteze. Aveam voie doar în casă. Am stat bolnav acolo. Am 150 de metri pătrați. Vara e frumos”.

Mai mult, fostul pilot a susținut că fosta lui soție nu a investit niciun ban în casa acestuia. În plus, el a declarat că Isabela Onoriu a venit în locuința lui doar cu câteva haine, iar pentru a o întreține a fost nevoit să scoată o sumă uriașă din buzunar.

„Femeia a venit doar cu haine ei. Asta a fost toată averea ei, câteva haine. Am cheltuit vreo 200.000 - 300.000 de euro cu ea”, a mai adăugat el, potrivit sursei citate mai sus.