Imagini din locuința lui Adrian Minune de la Ștefănești. Cum arată casa în care stă alături de familie

Adrian Minune se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele. Acesta se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, care i-a adus sume impresionante de bani și o mulțime de fani.

De altfel, artistul a avut grijă să investească câștigurile din muzică în lucrurile care au contat extrem de mult pentru el și familia lui. Pentru că și-a dorit să le ofere tot confortul copiilor săi și soției, Adrian Minune a construit o casă de vis în Ștefănești.

Cântărețul este destul de discret în ceea ce privește viața personală, preferând să stea departe de luminile reflectoarelor. De asemenea, aparițiile sale televizate și ale membrilor familiei lui sunt destul de rare.

Adrian Minune se mândrește cu o locuință de lux în Ștefănești

Recent, Adrian Minune a organizat o petrecere de zile mari în livingul vilei sale pentru a marca o nouă colaborare a sa, unde au fost prezenți Luis Gabriel și Adriana Ochișeanu, dar și reporterii Xtra Night Show.

Cântărețul de manele s-a lăsat filmat în locuința sa de lux alături de soția lui. De asemenea, se poate observa că acesta a fost înconjurat de prieteni la evenimentul fastuos pe care l-a organizat de curând.

De asemenea, piesele luxoase de mobilier și decorațiunile prețioase din locuință nu au putut fi trecute cu vederea. Un lucru este cert, Adrian Minune a oferit familiei lui un adevărat paradis, iar imaginile vorbesc de la sine.

Hai să vezi cum arată casa cântărețului de manele AICI.

Adrian Minune și soția lui au vorbit despre sarcina fiicei lor, Adriana Simionescu

Adrian Minune și soția sa urmează să devină bunici din nou, însă de data aceasta din partea Adrianei Simionescu. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni că fiica cea mică a cântărețului de manele este însărcinată în 12 săptămâni.

Mai mult decât atât, acesta a dezvăluit, în cadrul interviului pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, faptul că medicul crede că vor avea un nepoțel.

„Adriana mea, fetița mea scumpă este gravidă. Are tot ce îi trebuie, nu îi lipsește absolut nimic, are... doar laptele de pasăre dacă și l-ar dori, cred că l-ar avea. Ce vreau Dumnezeu (n.r.: dacă să fie fată sau băiat). Am văzut o ecografie, ei au zis că este băiețel, dar eu zic să o să fie fată”, a mărturisit Adrian Minune vizibil entuziasmat și mândru.

De asemenea, și soția artistul a vorbit despre sarcina avansată a fiicei sale: „Adriana are 12 săptămâni, este foarte bine, nu are grețuri, se simte bine. Ea muncește, tocmai a lansat o piesă. Este foarte fericită. Am primit cu bucurie vestea că este însărcinată, atâta timp cât este vorba de un nou suflet între noi, cu bucurie și cu fericire în suflet, că mai pot să mă bucur de încă un nepoțel. Nu știu ce va fi, eu îmi doresc să fie băiețel, dar dacă e să fie fetiță, să fie sănătoasă, să vină bine, să aibă Dumnezeu grijă de ea”.

