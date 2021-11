Cum au sărbătorit Adrian Minune și soția de ziua ei de nume. Cât de bine a arătat Karmen la petrecere

Adrian Minune știe cum să facă chef de fiecare dată când are ocazia. Astfel că, de ziua de nume a soției sale, cântărețul și familia sa extinsă au petrecut într-un mare fel, cu muzică, mâncare și multă voie bună, așa cum se așteptam, de altfel.

Adrian Minune, petrecere cu fast de ziua de nume a soției sale Cati. Cum s-a îmbrăcat Karmen

Cati, soția lui Adrian Minune, și-a sărbătorit ziua de nume, de sfânta Ecaterina și, mai mult decât atât, celebrul manelist a fost și naș la tăierea moțului, în cadrul aceleiași petreceri.

„Este o petrecere privată, de sfânta Ecaterina. Am făcut un grătar. Noi suntem vaccinați”, spune Adrian Minune despre petrecerea organizată pentru nepotul și soția sa.

Karmen Minune a fost întrebată despre cum se simte la petrecere și despre alte chestiuni ce țin despre viața ei personală, iar fiica cea mare a lui Adrian nu a ezitat să răspundă.

„Chiar am observat că mă îmbrac des în negru, nu sunt adepta culorilor țipătoare. Mi-am schimbat și culoarea părului, am fost toată viața mea brunetă, mi-a fost frică de schimbarea radicală. Treptat am început să-mi decolorez părul și îmi place mai mult decât cum îmi stătea brunetă. Am avut Covid de două ori, m-am vaccinat”, spune Karmen.

Câți bani ia Adrian Minune pentru a cânta la o nuntă

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical de la o vârstă fragedă, iar acum reușește să obțină sume impresionante din cântat.

Potrivit unor surse Impact, pentru o nuntă sau un eveniment de acest gen Adrian Minune primește în jur de 5000 și până la 7000 de euro.

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical de la o vârstă foarte fragedă. Pe când avea 6 ani, cântărețul a interpretat o melodie dificilă în fața colegilor.

„Am ieșit în fata clasei si am cantat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulată „Acolo este tara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei…Deci la doar 6 anisori sa descoperit ca am aptitudini muzicale”, a spus Adrian Minune.

Mama lui Adrian Minune, Florența Simionescu, a vorbit într-un interviu oferit la Antena Stars despre perioada în care și-a dat seama că Adrian nu va mai crește în înălțime: "Eu am o nepoțică pe care am crescut-o odată cu Adrian, fără mamă, e mai mică cu o lună decât el, (...) vedeam diferența dintre nepoțica mea și băiatul meu. (n.r. Adi) avea vreo cinci-șase anișori, cam așa, dar o problemă gravă de sănătate nu a avut", a declarat mama lui Adrian Minune.

"Bunicul lui din partea tatălui are trei frați, care sunt de aceeași înălțime. S-ar putea să fie din neam", a mai spus Florența Simionescu.

Cântărețul de manele măsoară 1,50 metri. El a mai declarat că nu a fost niciodată complexat din cauza înălțimii lui, arată aceeași sursă menționată mai sus. Nu a simțit niciodată că este ceva în neregulă.

