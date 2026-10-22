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Imagini emoționante cu Radu Vâlcan și cu cei 3 băieți. Cum i-a pozat Adela Popescu în casă

Adela Popescu a publicat o serie de imagini emoționante cu Radu Vâlcan și cu cei 3 băieți ai lor, în timp ce se jucau împreună.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 13:51 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 14:08
Radu Vâlcan a fost surprins într-un moment emoționant alături de copiii săi | Instagram și Antena 1
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Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din showbizul românesc și oferă uneori fanilor o privire în viața lor de familie.

Căsătoriți din anul 2015, cei 2 au împreună 3 băieți, Alexandru, Andrei și Adrian, despre care au vorbit în repetate rânduri.

Pe Radu Vâlcan îl poți vedea în cel mai recent sezon al emisiunii Insula Iubirii și pe ANTENA PLAY!

Recent, Adela a publicat o serie de imagini cu familia ei pe contul de Instagram, în care apare Radu alături de cei 3 băieți în timp ce se joacă.

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Nu e prima dată când Adela și-a încântat fanii cu astfel de imagini alături de familia ei, care sunt apreciate de fani în comentarii.

Imagini emoționante cu Radu Vâlcan și cu cei 3 băieți

Alături de imaginile emoționante cu Radu Vâlcan și cu cei 3 băieți, Adela a publicat și mesajul: „Pe cuvânt că suntem o familie normală cu oameni și copii normali”.

„Și ce familie frumoasă,” a scris un fan în comentarii.

Adela a mai dezvăluit detalii despre viața ei de familie pe Instagram, cu poze în care apare alături de prieteni și familie, inclusiv la țară.

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Pe lângă locuința din București, Adela și Radu au ales să construiască o casă în Șușani, unde a copilărit ea.

Potrivit unui interviu Unica, și această decizie a fost influențată de copii, pentru a avea un loc în care ei se simt bine, alături de bunici.

„Noi ne-am dat seama, din dinamica familiei noastre, că mergem des la Șușani,” a dezvăluit Adela. „Ne simțim foarte bine acolo, atât noi, cât și copiii. De la ei a pornit. Noi încercăm să găsim soluții să le facem o copilărie cât mai frumoasă.”

Proiectul a fost gândit ca un loc în care familia să se poată retrage și să petreacă timp împreună, fără ca locuința să devină neapărat reședința lor permanentă.

Familia ocupă un loc important în viața celor 2, iar Adela a vorbit în repetate rânduri despre cum e să crești 3 băieți.

Adela și Radu au discutat despre dinamica dintre frați și cum au uneori perspective diferite în anumite privințe: în timp ce Radu este mai protector, ea spune că tinde să fie mai relaxată, scrie ELLE.

„Când ai 3 copii, nu mai există „manual de utilizare,” a declarat Adela pentru VIVA. „Fiecare e diferit, fiecare are ritmul și nevoile lui. Sunt seri în care ne uităm unul la altul epuizați și râdem din nimic, doar ca să nu o luăm razna.”

Adela Popescu și Radu Vâlcan au o regulă importantă pentru băieții lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan încearcă să le ofere celor 3 copii o copilărie cât mai frumoasă, așa că au impus o regulă importantă.

Regula e legată de timpul petrecut în fața ecranelor, pe care încearcă să îl gestioneze cât mai bine.

Cei 2 pun accent și pe comunicare, timpul petrecut în natură și joaca în familie, așa cum se vede și în imaginile publicate de Adela pe Instagram.

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„Cred că există o singură regulă reală, cea legată de utilizarea telefoanelor și a ecranelor în general,” a dezvăluit Radu într-un interviu VIVA. „Le-am oferit toate premisele să petreacă mult timp în natură, în curte, să se joace și să se bucure de copilărie.”

„Au timp, mai târziu, să stea cu orele pe telefoane, pe rețele sociale sau alte aplicații,” a continuat Radu. „Cât timp încă avem alternative reale, le vom folosi, cu siguranță, pentru a le arăta lucrurile care contează cu adevărat în viață și într-o dezvoltare frumoasă.”

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