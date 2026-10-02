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Radu Vâlcan a primit o „reclamație” la radio de la fiul său cel mare. Ce nemulțumire are Alexandru Vâlcan

Fiul cel mare al lui Radu Vâlcan are o nemulțumire față de tatăl său și și-a exprimat-o la radio. Alexandru Vâlcan a transmis un mesaj la Radio Zu, unde a dezvăluit un obicei al tatălui său. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 11:57 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 14:05
Radu Vâlcan a fost „taxat” de fiul său cel mare în cel mai neașteptat mod: la radio | Antena 1& Instagram
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Alexandru Vâlcan a declarat la Radio Zu că tatăl său îl trezește foarte devreme, motiv pentru care este mereu somnoros la școală.

Radu Vâlcan a fost „taxat” de fiul său cel mare în cel mai neașteptat mod: la radio. Ce nemulțumire are Alexandru față de tatăl său

„Bună dimineața, Radio ZU. Eu sunt Vâlcan Alexandru și ce nu mi-a plăcut mie în ultima perioadă de școală a fost că tata mă trezește foarte devreme în fiecare dimineață și la școală îmi este foarte somn!”, a spus fiul lui Radu Vâlcan la Radio ZU.

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Daniel Buzdugan, Mihai Morar și Emma de la Zu, s-au amuzat copios de felul în care Alexandru i-a făcut această reclamație, în mod public, tatălui său.

Analogiile dintre Radu Vâlcan ca prezentator la Insula Iubirii și Radu Vâlcan ca tată nu au întârziat să apară

„Ai ascultat mesajul ăsta atent? Vâlcan Alexandru, da? Deci atenție ce avem noi aici! Tati, fiind obișnuit să petreacă nopțile la bonfire, se culcă spre mijitul zorilor, așa face și cu copiii. Radu, nu te poți purta cu copilul cum te porți cu Jaguarul”, a spus Mihai Morar.

„Taică-su cu Insula Iubirii, el cu școala iubirii”, a spus Buzdugan.

Prezentatorul de la Insula Iubirii este tatăl a trei copii: Alexandru, Andrei și Adrian Vâlcan. Alexandru, s-a născut pe 11 iunie 2016 și are 10 ani, al doilea fiu, Andrei, s-a născut în decembrie 2018 și are 7 ani, iar mezinul familiei, Adrian, a venit pe lume pe 11 iulie 2021 și are 5 ani.

Soția lui Radu Vâlcan, Adela Popescu, a vorbit în spațiul public despre faptul că Radu este un părinte mai strict și mai protector decât ea. După nașterea celui de-al treilea copil, soții Vâlcan au decis că familia lor este în formulă completă

Colaj cu Radu Vâlcan si copiii ei

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