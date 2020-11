Cum arată acum Ricky Martin. În anii '90 făcea furori cu mișcările lui și corpul bine lucrat

Artistul a devenit cunoscut în anii '80, când a fost membru al trupei latino de băieți „Menudo”, iar apoi, din 1991, s-a făcut remarcat începându-și cariera solo.

Artistul a devenit celebru în toată lumea datorită hit-urilor „Livin' la Vida Loca", "She Bangs" şi "Nobody Wants to Be Lonely".

În 2010 Ricky Martin a mărturisit într-un interviu acordat în emisiunea realizată de cunoscuta prezentatoare Oprah Winfrey că are o altă orientare sexuală.

„Copiii mei mi-au dat puterea să recunosc. Trebuia să o fac, fiindcă nu mai suportam. Dar cei care mi-au dat ultimul imbold au fost, cu siguranță copiii mei. Dacă nu făceam asta, era ca și când îi învățam să mintă, și nu vreau ca familia mea să fie construită pe minciună”, spunea artistul în urmă cu 10 ani.