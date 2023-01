În ce relații au rămas Misha și Connect-R, la 5 ani de la divorț. Cântăreața își crește singură fiica: „O iau cu mine peste tot”

Ambii artiști s-au despărțit acum câțiva ani, pe cale amiabilă, purtându-și un respect reciproc unul altuia. Ea a mărturisit, recent, în ce relații a rămas cu tatăl copilului ei, deși este o mamă singură.

În ce relații au rămas Misha și Connect-R, la 5 ani de la divorț. Cântăreața își crește singură fiica

Cei doi artiști au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar rodul iubirii lor este Maya, care împlinește nouă ani în luna ianuarie. Acum cinci ani, Misha și Connect-R au decis că au nevoie să meargă pe drumuri separate, însă asta nu le-a schimbat cu nimic respectul pe care și-l poartă unul altuia.

Într-un interviu acordat pentru revista Viva!, cântăreața a povestit cum este să fie mamă singură, dar și ce planuri are vizavi de micuța familiei.

„O mai iau la cumpărături, clar. Și la spectacole o mai iau, doar dacă nu am cu cine să o las. Am luat-o de vreo trei sau patru ori, asta însemnând cu mine chiar pe scenă, să mă aștepte, pentru că era micuță și nu stătea cu nimeni. Trebuia să o iau cu mine. Stătea tot concertul acolo, cânta și ea, dansa…”, a spus Misha.

Maya moștenește talentul părinților ei, iar ambii artiști sunt extrem de mândri de fiica lor. Ea face pian de câțiva ani, dar și canto. Cum se înțelege Misha cu tatăl copilului ei, la cinci ani de la divorț?

„Eu mă ajut. Mai vin ai mei, așa, o dată la trei săptămâni sau pentru câteva zile, sau, mă rog, când am concert. Mama mă mai ajută, când poate veni. În rest, Maya nu prea stă cu nimeni.

Relu mă ajută și el când poate, dar, din păcate, programul lui este full 24 din 24. Dacă nu e la concert, e la Te cunosc de undeva!. Dacă nu e la Te cunosc de undeva!, e la studio și e destul de aglomerat. Și atunci mă ajută și el când poate.

Dar, în general, o iau cu mine peste tot pe Maya. Mai ales că a crescut. Mă descurc așa cum pot”, a mai spus Misha în interviul pentru Viva!.

Misha și Connect-R au fost surprinși mergând împreună în vacanțe, alături de fiica lor, atunci când pot. Artista își dorește totodată ca micuța familiei să meargă și la afterschool.

„Vrem ca din ianuarie sau februarie, când începe următorul modul, să o dăm la afterschool, ca să mai am și eu timp pentru mine. Până acum nu am înscris-o la after, Maya este în clasa a doua, și la ora 14.30-15.00 este acasă. Pot, totuși, să mai fac și eu câte ceva. Uite, am reușit să vin o fugă la mall… dar sunt pe grabă, că într-o oră și jumătate trebuie să fiu acasă.

Da, suntem foarte OK (n.r. cu Connect-R). Vorbim, aproximativ zilnic. Suntem în relații bune, normale. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui să fie toată lumea, odată ce există un copil la mijloc, și nu doar de dragul copilului. Nu știu, odată ce vindeci niște chestii și accepți o situație, reușești să ajungi într-un punct în care să ai o relație decentă, mișto…

Da, am fost plecați împreună. Spre exemplu, de curând, a avut Relu cântare în Paris și îi promisese Mayei că o va duce la Disney.

Și m-a întrebat: Nu vreți să mergeți și voi, dacă tot cânt acolo? Ducem și fata la Disney! Am plecat amândouă cu el. Mai mergem împreună, dar nu la fel de des ca înainte, categoric.

Simt că Maya 100% își dorește acest lucru și se simte bine cu amândoi. Dacă pot să o fac fericită, măcar ocazional, din punctul acesta de vedere, atunci o fac”, a mai precizat ea, pentru sursa citată.

