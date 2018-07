Incident șocant la concertul lui Bruno Mars! A izbucnit un incendiu, iar artistul a fost obligat să plece de pe scenă! Ce s-a întâmplat apoi e incredibil

Potrivit Press Association, interpretul hitului "Uptown Funk" se afla marţi în plin concert în parcul Glasgow Green, atunci când materialele pirotehnice folosite în timpul show-ului au declanşat un incendiu, forţându-l pe artist să se întrerupă.

Un fan a postat o Twitter o imagine a mesajului apărut pe unul dintre ecranele uriaşe ale scenei amplasate în aer liber. "Acesta este un anunţ de siguranţă. Este necesar să opriţi spectacolul temporar. Vor urma informaţii suplimentare".

#BrunoMars confirms the stage went on fire here at Glasgow Green due to a pyrotechnic which forced a temporary pause in the show. He then sings “we burned the stage down in Glasgow”. @BrunoMars pic.twitter.com/a8V6CqlOQz