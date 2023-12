Damian Drăghici a fost prezent în platoul emisiunii Extra Night Show de la Antena Stars. El a discutat despre noul său proiect, Bairam la casa de cultură.

Damian Drăghici a purtat o ținută specifică anilor 80 și chiar și-a pus perucă, la fel ca ai săi colegi de trupă.

Dan Capatos s-a arătat surprins să-l vadă așa pe artist, care putea fi recunoscut cu greu din cauza look-ului inedit.

Incredibil cum a apărut Damian Drăghici în platoul de televiziune Extra Night Show. Și Dan Capatos a fost surprins

”Așa apariție. Extraordinar. Așa arată, practic, un artist de 10, un artist cu Grammy. Fabulos. Am înțeles de la tine că este un omagiu adus celor doi...”, a zis Dan Capatos când l-a văzut pe Damian Drăghici.

Artistul a confirmat: ”Tuturor celor din anii 80, Albatros, Generic, Azur, Nelu Vlad, Dan Ciotoi. Am făcut un proiect care se numește Bairam la casa de cultură, sunt 14 piese și toate sunt reocherstrate.”

Nu doar Damian Drăghici a venit ”deghizat”, la fel s-au afișat și colegii săi. Unul dintre ei chiar a stârnit hohote de râs după ce a renunțat la perucă.

După ce a discutat despre noul său proiect, a vorbit despre perioada în care s-a lăsat pradă băuturii și drogurilor.

„Cred că fiecare perioadă m-a învățat ceva. Și perioada cu băutura, cu drogurile, cu nebuniile. Și perioada cu cariera, concentrat doar pe muzică. Și perioada acum, cuminte și concentrat pe lucruri foarte serioase. Fiecare perioadă a avut un impact asupra mea. (...) Când s-a născut Andrei, s-a schimbat totul, pentru că nu am vrut ca Andrei să mă vadă vreodată așa cum mă vedeam eu a doua zi sau pe filmare și îmi era rușine”, a mărturisit Damian Drăghici la Xtra Night Show.

Damian Drăghici a slăbit spectaculos

Damian Drăghici a slăbit foarte mult după ce a ținut post negru. Artistul spune că a făcut această schimbare treptat, astfel că în prima zi a început cu două sucuri naturale, iar mai apoi cu singura masă din zi, care a costat în spanac și mămăligă.

Ulterior, în cea de-a șasea zi, artistul spune că a băut doar apă, în care a pus sare celtică, mărturisind că se simte mai bine ca niciodată și că a reușit să slăbească 5,5 kilograme.

„A șasea zi de post negru… doar cu apă! M-am trezit dimineața la 7.30 pentru că am avut o grămadă de lucruri de făcut. Undeva pe la ora 13.00 am avut o cădere de energie, dar cumva am stat, m-am odihnit puțin și mi-am revenit. Deci, în continuare beau apă, am luat și puțină sare celtică cu apă pentru sărurile de care are nevoie corpul. În rest sunt foarte bine”, a povestit Damian Drăghici, pe Instagram.

