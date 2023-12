Damian Drăghici dezvăluie cum se simte de când a ținut post negru timp de 7 zile. Artistul a stârnit controverse în mediul online

Artistul a ales ca în această perioadă să țină post negru timp de 7 zile. Damian Drăghici a reușit să slăbească după ce a cosumat doar apă. Iată ce dezvăluiri a făcut cel de al doilea prezentator de la emisiunea Hello Chef.

Damian Drăghici a ales ca în această perioadă să țină post negru timp de șapte zile și să posteze rezultatele pe care le obține pe pagina sa oficială de Instagram. Cu toate că cele 7 zile de post s-au terminat, Damian a ales să continue seria postărilor zilnice prezentând de această dată ce mânâncă în fiecare zi pentru a se menține în formă.

Timp de o săptămână artistul susține că a băut doar apă și că a reușit să slăbească. Iată care este starea lui din prezent.

Cum se Damian Drăghici după ce a ținut post negru timp de 7 zile

„Sunt foarte bine după cum vedeți, am slăbit puțin (…) vreo cinci kilograme și jumătate, dar, la mine, deja corpul e obișnuit, mă simt foarte bine, am energie foarte multă. Mai am astăzi (duminică – n.r.), și mâine dimineață (luni – n.r.) spargem postul (...) voi bea jumătate de kilogram de suc de portocale și jumătate de suc de grepefruit. Cam asta ar fi”

Cu zâmbetul pe buze, artistul a mărturisit cum a fost experiența pe care a trăit-o în ultimele zile în care a ținut post și îi îndeamnă și pe urmăritori să treacă prin această experiență.

Cu toate acestea, internauții nu s-au abținut din comentariile răutăcioase și au reacționat rapid.

„Mie nu-mi place cum arăți ca om. Nu aș face ca tine orice ai zice ce mănânci” i-a transmis un bărbat în comentarii.

Totodată, au apărut și comentarii în care Damian a fost felicitat pentru rezultatele obținute.

„Bravo Damian, un exemplu că se poate! Sunt convinsă că efortul nu este în zadar. Resetare. Felicitari pentru așa determinare și perseverență!!!” este unul dintre comentariile prin care artistul a fost apreciat.

Cum au fost cele șapte zile de post pentru Damian Drăghici

În fiecare zi, Damian i-a ținut pe fani la curent postând pe pagina de Instagram câte un videoclip scurt în care povestea cum decurge postul.

Prima zi de postare a fost cea de a doua zi de post în care artistul a făcut următoarele declarații:

„Vreau să vă anunț că astăzi este, iarăși, ziua a doua de post negru (...) Ieri nu am băut nimic, decât apă (...) Am puțină durere de cap, pentru că nu am făcut încă hidrocolonoterapia. Deci, trebuie să fac neapărat hidrocolonoterapie și atunci, odată ce ies toxinele din corp nu mai ai dureri de cap (...) Sunt momente când îmi scade energia, dar am învățat să respir și am învățat să pot să le gestionez de așa natură încât să pot să fac față. (...) Altfel nu mă simt deloc slăbit, sunt deja la 38 de ore (...) Până acum mă simt foarte bine”

În cea de a treia zi de post, Damian Drăghici le-a povesit urmăritorilor săi de pe instagram cum se simte:

„Mă simt ok, am avut puțin pe la ora 4 așa puțin mai scăzută energia, dar în rest sunt foarte bine, sunt foarte alert, multă energie, acuratețe, totul este foarte bine. (...) Am făcut clismă, am băut apă, chiar nu foarte multă, nu mi-a fost foarte sete. Sunt bine. M-am și tras puțin după cum vedeți, dar nu am făcut-o doar pentru dietă sau pentru slăbit, am făcut-o și pentru partea emoțională și pentru partea spirituală”

A patra zi de post l-a surprins pe artist. Iată ce declarații a făcut:

„Astăzi pot să spun că a fost cea mai grea zi pentru mine. De obicei era ziua 3. M-am simțit foarte low, foarte jos, așa. N-am avut energie foarte multă. (...) Cred că am început la 89-90 (kilograme) și astăzi dimineață eram la 87. Starea a fost așa mai moale. Mi-am găsit resursele interne. Cu toate că am avut și o zi foarte, foarte, foare busy cu foarte mulyte lucruri. Cred că dacă aș fi stat toată ziua în pat era ok, dar am avut mult de muncit. Sper să fie ok mâine”

A cincea zi de post era anunțată ca fiind o zi extraordinară.

„Mă simt ok. Totul foarte bine. Energia maximă. Cred că sunt puțin mai slim, dar nu despre slăbit este vorba. E vorba că mă simt foarte, foate fain ca energie și ca spirit” a mărturisit artistul.

„Undeva pe la ora 1 am avut o cădere de energie, dar cumva am stat, m-am odihnit puțin și mi-am revenit. Deci în continuare beau apă, consum apă. Am luat și puțină sare celtică cu apă pentru sărurile de care are nevoie corpul și minerale, și în rest, sunt foarte bine.” a fost declarația pe care a făcut-o Damian Drăghici în cea de a șasea zi de post.