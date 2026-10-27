Influencerița Irisha iubește din nou, la un an și jumătate de la despărțire. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima

La un an și jumătate de când s-a despărțit de fostul, Irisha iubește din nou. Cine este bărbatul care a cucerit-o și ce se știe despre noua poveste de dragoste din viața influenceriței.

După o perioadă în care a fost singură, influencerița Irisha pare să fi dat o nouă șansă iubirii. La un an și jumătate de la despărțire, bruneta ar fi început un nou capitol în viața sentimentală. Cine este bărbatul care i-a atras atenția și a reușit să îi cucerească inima?

Irisha iubește din nou, după un an și jumătate de la despărțire

Deși este o prezență cunoscută și atrage adesea atenția publicului, în ultima perioadă Irisha a preferat să își țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor. Artista nu a oferit prea multe detalii despre relațiile sale, însă acum a vorbit deschis despre noul capitol din viața ei.

După despărțirea care a avut loc în urmă cu un an și jumătate, Irisha a ales să nu se grăbească să intre într-o altă relație. A simțit că are nevoie de timp pentru a lăsa în urmă experiențele dureroase și pentru a-și regăsi echilibrul.

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În cadrul unui interviu acordat pentru spynews.ro, artista a dezvăluit că această perioadă a ajutat-o să se cunoască mai bine și să înțeleagă ce își dorește de la un partener. Acum, mărturisește că se simte pregătită să iubească din nou și că a reușit să depășească lucrurile care au afectat-o în relația anterioară.

„Este cineva în viața mea! A trecut un an și jumătate de când m-am despărțit! Dar am vrut să vindec, să zic așa, tot ce era de vindecat din cealaltă relație, ca următoarea să nu resimtă traumele sau lucrurile din trecut care se întâmplaseră rău în cealaltă relație. De aceea am așteptat atât! Acum pot spune că sunt vindecată, dublu vindecată”, a declarat Irisha pentru spynews.ro.

Cum a reușit noul partener să o cucerească pe Irisha

Așadar, după o perioadă în care s-a concentrat asupra propriei persoane, artista a întâlnit un bărbat care a reușit să îi atragă atenția. Se pare că acesta a abordat-o într-un mod diferit de cel cu care era obișnuită, iar felul în care gândește și se comportă a făcut-o să îi ofere o șansă.

Irisha nu a intrat în prea multe detalii despre identitatea noului partener. A vorbit, în schimb, despre lucrurile care au făcut-o să îl privească altfel și să simtă că această relație ar putea fi diferită de cele din trecut.

„Ce a avut diferit, de i-am acordat lui o șansă? Totul! Totul e diferit. Absolut totul. Adică, de la felul în care gândește, felul în care se poartă, felul în care m-a abordat! Totul este foarte diferit, e foarte diferit de tot ce a existat”, a mai spus artista.

Irisha dă așadar de înțeles că nu a căutat doar o nouă relație, ci o conexiune în care să se simtă apreciată și respectată.

Irisha spune că este fericită și că a învățat să se pună pe primul loc

Pe lângă noua poveste de dragoste, artista a vorbit și despre schimbările din viața sa. Irisha spune că a ajuns într-un punct în care se simte bine cu ea însăși și este mulțumită de alegerile pe care le-a făcut.

În ultima perioadă, și-a îndreptat atenția către propriile dorințe, visuri și planuri. A ales să se concentreze pe lucrurile care îi aduc bucurie și să își asculte instinctul.

„Sunt acolo unde vreau să fiu, sunt exact acolo unde vreau să fiu. Știu că poate sună clișeu, poate sună lipsit de modestie, dar chiar acolo sunt. Nu știu, cred că mi-am urmat inima, sufletul, mi-am urmat ceea ce-mi place să fac, mi-am urmat visurile, mi-am urmat instinctul. M-am concentrat pe mine, da, focusul, focusul a fost pe mine și pe fericirea mea. Da, și când tu faci totul pentru tine, și Universul, și Dumnezeu lucrează pentru tine. Mă iubesc, mă respect și toate astea se întâmplă și din exterior”, a mai declarat Irisha pentru spynews.ro.

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