Cine este Irisha de la Splash! Vedete la apă 2022. Irina Ceban participă la cel mai răcoritor show al verii

Irisha s-a născut în Republica Moldova, a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și a venit la Splash! Vedete la apă dornică de victorie.

Irisha are 34 de ani, are 1 metru și 80 de centimetri, îi e frică de înălțime și de apă pentru că nu știe nici să înoate nici să sară, însă a venit la Spash! Vedete la apă, decisă să-și învingă fricile.

Cine este Irisha de la Splash! Vedete la apă

La bază, frumoasa moldoveancă este cântăreață și stilistă. După Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău Irisha a urmat o școală de stiliști în România și apoi una în America.

La vârsta de 26 de ani, vedeta a luat decizia de a se muta din Chișinău în România, pentru se lansa în muzică.

În 2017, Irisha a debutat în lumea muzicală, alături de DJ Sava. În 2018 Irisha, a lansat piesa You lose’, iar clipul a fost filmat în SUA.

Frumoasa Irisha are peste 100 de mii de urmăritori pe Instagram iar când i-a anunțat depsre participarea sa la Splash! Vedete la apă, Irisha a spus: „Așteptarea a luat sfârșit. Ne vedem la Splash! Vedete la apă în acest sezon. Pot să va zic doar că: am frică de înălțime, nu știu să înot., efectiv nu stiu cum o sa mă descurc. Să-mi țineți pumnii, am mare nevoie de voi acum.

Să înceapă nebuniaaaaaaaaaaa”.

Ce trebuie să știi despre Splash! Vedete la apă, sezonul 5

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

„Splash! Vedete la apă“ se vede joi și vineri de la 20:30 și sâmbătă și duminică de la 20:00 pe Antena 1 și AntenaPlay.