Elena Cârstea a ajuns la spital după ce s-a întors în România. Ce se întâmplă cu artista și care sunt ultimele informații despre starea sa de sănătate?

Momente dificile pentru Elena Cârstea, după revenirea în România. Artista a ajuns de urgență la spital, iar vestea a stârnit îngrijorare în rândul celor care o apreciază. Iată ce se știe despre starea sa de sănătate și cum se simte în prezent.

Informații de ultim moment despre Elena Cârstea. Cum se simte după ce a ajuns la spital

Vești mai bune despre Elena Cârstea! Artista se simte mai bine după ce recent a ajuns de urgență la spital, în urma unor probleme respiratorii serioase.

Cristian Faur a reușit să vorbească cu artista prin FaceTime și s-a bucurat să vadă că aceasta se simte mai bine. Ba chiar, spune el, artista și-a păstrat simțul umorului. Prima ei grijă nu a fost legată de alte lucruri, ci de aspectul său.

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„ELENA CÂRSTEA E MAI BINE!

Am vorbit cu Elena în această dimineață pe FaceTime video și m-am bucurat enorm să văd ca e mai bine! Prima ei grijă? M-a rugat să o sun pe Gina să-i aducă fardurile și pieptănul! 😂

După sperietura de ieri, când a ajuns la spital cu probleme respiratorii serioase, vestea asta mi-a adus zâmbetul pe buze. Aseară am plecat foarte târziu de la spital, dar cu încrederea că medicii și întregul personal medical vor avea grijă de ea cu maximă atenție.”, a transmis Cristian Faur.

Elena Cârstea urmează să facă investigații și să se recupereze

Chiar dacă starea artistei pare să fie mai bună, aceasta are în continuare nevoie de supraveghere medicală.

„Urmează investigații și recuperare, dar eu cred că, în câteva zile, tovarășa Elena începe să dea ordine în stânga și-n dreapta! 😂❤️”, a mai transmis Cristian Faur.

Elena Cârstea trece prin momente dificile, după ce a ajuns la spital la scurt timp după revenirea în România. Artista s-a întors în țară pentru a-și rezolva câteva probleme dentare, însă starea sa de sănătate s-ar fi înrăutățit încă de la sosirea pe aeroportul Otopeni.

Potrivit declarațiilor făcute de Mioara, o apropiată a Elenei Cârstea, artista a ajuns în România în urmă cu aproximativ patru-cinci zile. La scurt timp după ce a aterizat, aceasta ar fi început să se simtă rău. Problemele au continuat și după ce a ajuns acasă la verișoara sa.

Inițial, a fost chemată ambulanța, iar medicii i-au administrat un tratament. Cântăreața ar fi refuzat însă internarea în primele două zile. Pentru a o ajuta să respire mai bine, apropiații i-au închiriat și un aparat de oxigen. Cu toate acestea, starea sa nu s-ar fi îmbunătățit și a ajuns la spital.

„De aproximativ 4-5 zile a ajuns în țară pentru a efectua lucrări dentare. În momentul în care a ajuns în aeroport, a început să se simtă rău. Aici, pe Otopeni (...) A ajuns acasă, la verișoara mea, timp în care i s-a făcut din ce în ce mai rău (...) Am chemat salvarea, i-a făcut antibiotic injectabil, i s-a dat o rețetă, i s-a făcut tratamentul la domiciliu. A refuzat și în prima zi, și în a doua zi (n.r. internarea) (...) Verișoara mea i-a închiriat un aparat de oxigen pentru o lună, însă saturația nu îi creștea peste 90 și dânsa se simțea foarte rău”, a declarat Mioara, apropiata Elenei Cârstea.

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