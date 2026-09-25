Elena Cârstea a făcut un apel important în mediul online. Ce este nevoită să facă artista din cauza problemelor de sănătate!

Ce decizie e nevoită să ia Elena Cârstea din cauza problemelor de sănătate. Ce apel a făcut artista în mediul online | Captură Facebook

Elena Cârstea și-a întemeiat o familie alături de soțul său american și cele două fiice adoptate. Însă, în ultimii ani, artista s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, printre care un anevrism cerebral operat în anul 2019 și un AVC suferit în 2023, potrivit Spynews.

Acum, problemele de sănătate o pun din nou în fața unei situații dificile. Iată ce declarații exclusive a făcut Elena Cârstea pentru sursa citată!

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Ce apel a făcut Elena Cârstea în mediul online

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Elena Cârstea și-a găsit o nouă ocupație în America. Îndrăgind foarte tare pisicile, artista și-a deschis o crescătorie. În anul 2026, artista dezvăluia că are 12 pisici de care este extrem de atașată și de care se asigură mereu că sunt pe mâini bune atunci când ea nu se poate ocupa de ele, potrivit Spynews.

Artista a revenit în România în martie 2026, după aproape zece ani. În perioada petrecută în țară a avut mai multe apariții în spațiul public și s-a revăzut cu oamenii dragi, vorbind despre viața sa peste Ocean, potrivit sursei citate mai sus.

De curând, Elena Cârstea a făcut un anunț în mediul online, care i-a luat prin surprindere pe iubitorii de animale. Reporterii de la Spynews au descoperit pe o pagină de Facebook din America un mesaj în care artista anunță că este nevoită să își închidă crescătoria de pisici din cauza stării sale de sănătate și caută familii serioase pentru felinele sale.

„Bună tuturor, am mai multe pisici pentru adopție, băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între un an și cinci ani, toate înregistrate CFA, vaccinate, majoritatea sterilizate/castrate. Îmi închid crescătoria de pisici din cauza stării mele de sănătate. Am nevoie doar de familii serioase și familiarizate cu rasa Persană. Trimiteți-mi un mesaj în privat. Vă mulțumesc”, a fost anunțul făcut de Elena Cârstea, potrivit sursei citate.

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Contactată de reporterii Spynews, Elena Cârstea a vorbit despre această situație, dezvăluind că o să păstreze doar trei dintre pisici. Artista a mărturisit că, în această perioadă, trebuie să aibă mai multă grijă de ea și să evite efortul.

„O să păstrez trei dintre ele, iar restul le dau spre adopție. Trebuie să am mai multă grijă de mine și nu am voie să fac prea mult efort”, a declarat Elena Cârstea pentru sursa citată.

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