Inna, cadre spectaculoase din vacanța exotică. Vedeta s-a lăsat fotografiată cu posteriorul la vedere

Citește și: Inna, ținuta care a obligat-o să renunțe la lenjeria intimă. Ce detaliu au observat fanii

Artista și-a mai surprins susținătorii și cu alte ipostaze provocatoare. În primele zile petrecute în Maldive, Inna a pozat în apă ca o veritabilă sirenă. Vedeta a renunțat la sutien și a pozat pe jumătate dezbrăcată în mijlocul apei. Fanii au rămas înmărmuriți la vederea imaginilor incendiare.

Inna, pe numele său real Elena Alexandra Apostoleanu, a devenit cunoscută odată cu lansarea pieselor “Hot” și Deja Vu, în 2008.

În același an, a mai lansat alte melodii care au ajutat-o să urce treptele succesului, cum ar fi ''Sun Is Up'', ''10 Minutes'' sau ''Amazing''. Inna a avut colaborări cu artiști renumiți, precum J Balvin și Pitbull.

De asemenea, Inna a câștigat multe premii începând cu anul 2009. În 2011 și 2012, ea a primit titlul de cea mai bună cântăreața la Premiile muzicale Balcanice, conform mediafax.ro.