Ioana Ginghină s-a transformat în femeia fatală! Mesaj categoric pentru Alexandru Papadopol! „Nu se poate ca doar o mică problemă…”

„Superputerea mea este cea de a fi femeie. Îmi place să fiu mamă, prietenă, fiică, iubită. Cred că asta e superputerea mea – a-mi păstra feminitatea indiferent de situații”, a spus Ioana Ginghină.

„Nu am avut momente în care să fi simțit că mi-am pierdut toată puterea, pentru că eu apreciez ceea ce am. Și eu am foarte multe! Dumnezeu mi-a dat o viață foarte frumoasă! Nu se poate ca doar o mică problemă să afecteze tot. Eu am o carieră, un business, un copil, o casă, o mașină, o familie la Sibiu! N-am fost deloc deprimată. Nu am lăsat să vină depresia în viața mea. Am mers imediat la psiholog”, a adăugat ea.

Actrița a mai spus că fiica ei o întreabă dacă „și-a făcut iubit”.