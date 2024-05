Ioana Tufaru a spus adevărul despre relația cu Gigi Becali, după ce a plecat din garsoniera lui: „Nu mai suntem sub aripa lui”

Ioana Tufaru a vorbit despre mutarea în altă chirie, dar și despre relația pe care o are, în prezent, cu Gigi Becali, după ce a fost nevoită să se mute din blocul pe care omul de afaceri îl deține. Iată declarațiile!

În urmă cu aproape nouă ani, Gigi Becali i-a pus la dispoziție Ioanei Tufaru, fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu, o garsonieră într-un bloc pe care îl deține.

Însă, la finalul anului trecut, reprezentanții patronului FCSB au anunțat că Gigi Becali vrea să renoveze imobilul, astfel că Ioana Tufaru și familia sa au fost nevoiți să părăsească locuința în pragul sărbătorilor de iarnă. Iată ce spune acum despre relația cu latifundiarul din Pipera!

Citește și: Ce spune Ioana Tufaru, după ce a fost evacuată din apartamentul lui Gigi Becali. Care a fost motivul și unde a ajuns să locuiască

În ce relație au rămas Ioana Tufaru și Gigi Becali, după ce a plecat din garsoniera lui

Ioana Tufaru a dezvăluit, în exclusivitate pentru Ciao.ro, în ce relații este acum cu Gigi Becali, după ce a plecat din garsoniera care i-a fost pusă la dispoziție de omul de afaceri. Extrem de sinceră, fiica regretatei Anda Călugăreanu a precizat că nu a păstrat legătura cu Gigi Becali, așadar nu mai are parte de niciun fel de ajutor din partea lui.

„Ne-am acomodat foarte bine în noua locuință! Ne descurcăm la limită să zic așa! Am avut norocul să găsim o chirie destul de ok raportat la prețurile care sunt acum. Dăm 1200 de lei la apartament cu două camere. Eu zic că este ok! Cu celelalte utilități ajungem undeva la 1700-1800! Ne-am mutat din 18 decembrie!

Cu domnul Becali nu mai avem niciun fel de legătură. Odată ce am plecat de acolo, nu mai suntem sub aripa lui protectoare. Nu aș vrea să dezvolt prea mult acest subiect! Nu ne mai sprijină în niciun fel! Nu știu ce schimbări s-au făcut, dacă au început încă lucrările, nu știu nimic!”, a declarat Ioana Tufaru pentru sursa citată.

Ioana Tufaru: „Recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest minunat om”

Invitată, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni online, Ioana Tufaru a explicat că imobilul unde locuia trebuia să fie renovat, așa că nu mai putea locui acolo și a fost nevoită să se mute în altă parte. În ciuda evenimentului neplăcut, fiica regretatei Anda Călugăreanu spunea atunci că a înțeles situația și nu este supărată pe Gigi Becali, având numai recunoștință la adresa lui.

„Am plecat de acolo, pentru că, bine, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Am plecat că nu se mai putea să mai stăm acolo, am înțeles că are alte planuri cu blocul acela. În orice caz, recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest minunat om, ne-a ținut acolo, pe 3 august am fi făcut nouă ani de când stăm acolo și omul cât să te țină. La un moment dat era de așteptat că aici se va ajunge.”, spunea Ioana Tufaru, citată de digisport.ro.

Între timp, fiica Andei Călugăreanu a găsit un apartament cu două camere, unde lunar plătește 1.200 lei pentru chirie. Deși îi este greu să scoată acești bani din buzunar, deoarece nu muncește, ea spune că se simte mai bine în noua locuință.

„Ne-am mutat într-un apartament cu couă camere, da, cu chirie. Am găsit printr-o prietenă care locuia în cartier de ceva timp și mi-a spus că este chiria ieftină și am venit să vorbesc. Si am închiriat apartamentul. Chiria este chiar acceptabilă ca bani, 1200 de lei pe lună. Este bine având în vedere că este apartament cu două camere. Suntem un pic mai bine financiar, că ni s-au mărit pensiile. Mai tăiem de la mâncare, o să mâncăm mai puțin, dar să ne achităm dările unde stăm. Ne-am acomodat foarte bine. Luca are și el camera lui, de acum e băiat mare (opt ani).”, mai preciza ea, citată de sursa menționată mai sus.

Mai mult, Ioana Tufaru a mai transmis că fiul ei s-a acomodat foarte repede în noua casă, ceea ce o face extrem de fericită.

„Chiar dacă el nu a spus, dar am văzut în ochii lui că se bucură și îi place, mai ales că are parcul lângă bloc, deci se duce singur în parc. (…) Este descurcăreț, merge singur la magazin. Nici independența asta nu te scapă de pericole, pentru că sunt la tot pasul, mai ales ce am putut să văd în ultima lună în școli, m-a luat capul.”, a mai spus fiica regretatei Anda Călugăreanu, citată de Revista Viva.

Citește și: Ioana Tufaru, despre ultimele momente petrecute alături de mama ei, Anda Călugăreanu. Ce a ținut să spună despre marea artistă