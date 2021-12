Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru, a jucat alături de Maia Morgenstern. Ce a spus despre rolul primit

Ioana Tufaru a avut norocul și șansa de a juca alături de Maia Morgenstern, dar și de alți actor cunoscuți de pe scena teatrului românesc. Aceasta a dezvăluit cât de frumoasă i s-a părut această experiență și ce sfaturi a primit.

Ioana Tufaru, despre experiența ei de la teatru. Cum s-a simțit să urce pe scenă și ce i-a zis Maia Morgenstern

Ioana Tufaru a vorbit despre experiența ei pe scena teatrului. Aceasta are în sânge talentul actoricesc și muzical de la părinții ei, iar acest lucru a ajutat-o foarte mult în noua sa experiență. Din păcate, aceasta s-a putut bucura de meseria de actrița doat până a început pandemia, atunci când show-urile s-au anulat.

Însă speră ca totul să revină la normal și să-și poată relua activitatea artistică. Maia Morgenstern i-a fost alături și a îndrumat-o pe noul drum profesional.

„Uite, întrebarea asta e cea mai frumoasă din toate… ar fi multe de răspuns, am trăit alături de actorii de la TES cu care am jucat (și sper sa mai joc ) în Scripcar, momente frumoase și unice. Sfaturi am primit multe, dar o să menționez doar că cele mai frumoase le-am primit de la actrițe precum Roxana Guttman sau Maia Morgenstern, chiar și de la regizorul Andrei Munteanu …. am învățat multe de la ei, foarte multe, dar, repet, dacă aș povesti am sta câteva zile să vorbim doar despre asta.

Am învățat multe lucruri frumoase de la ei, de exemplu, că pe scenă, dacă nu ești serios și nu asculți și faci ce spune regizorul poți pleca acasă. Înseamnă că ai venit degeaba la repetiții. Maia îmi spunea mereu: ,,Ioana, să fii atentă la ce spune domnul regizor, să înveți, să știi bine ce ai de făcut acolo!'. În general, ei aveau o problemă cu mine că vorbeam tare și îmi spuneau mereu să nu mai vorbesc tare că ei nu sunt surzi… Am multe amintiri trăite cu ei…”, a povestit Ioana Tufaru, în exclusivitate, pentru ciao.ro.

Cum arată Ioana Tufaru la 44 ani

Pe contul său de Facebook, Ioana Tufaru urcă des imagini pentru prieteni. Multe dintre ele sunt colaje cu Luca și Ionuț, familia ei mult dorită.

Conform ultimelor ei declarații, relația cu Ionuț Mardare a evoluat și s-a transformat în ceea ce-și dorea. Nici vorbă să se despartă, așa cum s-a scris în urmă cu câteva luni.

„Nu există niciun fel de probleme între mine și Ionuț, tocmai din motivul acesta mă surprinde să aud așa ceva (n.r.- că am avea probleme). Suntem foarte bine, suntem chiar ok. Eu nu știu de unde au apărut știrile acestea. Iar cu acumularea de kilograme este iarăși o minciună. Nu am acumulat kilograme și nici nu avem discuții în acest sens, iar pe el nu l-a deranjat niciodată acest lucru.”, a declarat Ioana Tufaru pentru Cancan.

“Cu banii, cât de cât ne mai descurcam, e greu, dar nu ne plângem…. Pentru toată lumea e greu în perioada asta, când totul e închis! (…) Are mai multe Ionuț, boli cronice, depistate mai târziu, dar e ok! E sub tratament, le ținem sub control!”, a mărturisit Ioana Tufaru, într-un interviu pentru publicația Ciao.

