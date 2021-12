O mai ții minte pe Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu? Cum arată acum, la 44 de ani, și ce familie frumoasă are

În prezent, Ioana Tufaru duce o viață modestă alături de Ionuț, soțul ei, și fiul Luca. Femeia este mult mai discretă în privința vieții personale decât în perioadă când etala cu nonșalanță tot ce se întâmpla în viața ei.

Chiar dacă ultima dată când a fost surprinsă de paparazzi a fost în luna mai a anului 2021, la priveghiul lui Ion Dichiseanu, ea este foarte activă pe contul său de Facebook.

Ioana publică imagini cu diferiți prieteni și cu familia ei, de care este foarte mândră. Ba mai mult, ea spune că se înțelege de minune cu soțul ei, Ionuț, care tot își mai găsește timp să o surprindă și să-i facă daruri deși veniturile lor nu sunt unele foarte mari.

Cum arată Ioana Tufaru la 44 ani

Pe contul său de Facebook, Ioana Tufaru urcă des imagini pentru prieteni. Multe dintre ele sunt colaje cu Luca și Ionuț, familia ei mult dorită.

Citește și: Fiica Andei Calugareanu a fost obligata sa se debranseze de la reteaua de gaze, apa calda si caldura!

Conform ultimelor ei declarații, relația cu Ionuț Mardare a evoluat și s-a transformat în ceea ce-și dorea. Nici vorbă să se despartă, așa cum s-a scris în urmă cu câteva luni.

„Nu există niciun fel de probleme între mine și Ionuț, tocmai din motivul acesta mă surprinde să aud așa ceva (n.r.- că am avea probleme). Suntem foarte bine, suntem chiar ok. Eu nu știu de unde au apărut știrile acestea. Iar cu acumularea de kilograme este iarăși o minciună. Nu am acumulat kilograme și nici nu avem discuții în acest sens, iar pe el nu l-a deranjat niciodată acest lucru.”, a declarat Ioana Tufaru pentru Cancan.

Chiar dacă se înțelege bine cu soțul, Ioana Tufaru nu are situația financiară dorită. Încă primește ajutor de la stat și o sumă mică din drepturile de autor ale părinților săi, Anda Călugăreanu și Dan Trufaru.

“Cu banii, cât de cât ne mai descurcam, e greu, dar nu ne plângem…. Pentru toată lumea e greu în perioada asta, când totul e închis! (…) Are mai multe Ionuț, boli cronice, depistate mai târziu, dar e ok! E sub tratament, le ținem sub control!”, a mărturisit Ioana Tufaru, într-un interviu pentru publicația Ciao.

Citește și: Ioana Tufaru are serviciu cu norma intreaga!

În AntenaPLAY ai toate sezoanele Asia Express ▶ Hai și tu să vezi aventurile prin care au trecut concurenții