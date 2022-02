Irina Columbeanu, gata de podium. Cum a pregatit-o Monica Gabor pentru succes și cum arată la 15 ani

Este frumoasă, iar mama ei, Monica Gabor, a a vut grijă să o educe sănătos, să o învețe să umble mândră și să pozeze elegant, potrivit Click.

Dovadă o fac postările sale din mediul online, în care își arata atuurile fizice dar într-o manieră foarte decentă.

Irina Columbeanu știe, deja, ce înseamnă să fii simplă și sofisticată, în acelasi timp

Irina Columbeanu are 15 ani și deși este un copil care citește mult, care studiază bine și care crede în jucării și iubește animalele și unicornii.

Știe să-și poarte eleganța atunci când îmbracă o rochie de bal sau o rochiță scurtă cât să-i pună în evidență picioarele lungi, de manechin, dar, în același timp, suficient de lungă cât să nu treacă limita decenței.

Cam așa se prezintă fiica foștilor soți Columbeanu pe rețelele sociale, fie că pozează singură, fiec că este alături de mama sa.

Tânăra exprimă încredere în sine și o atitudine demnă de modelele de pe podium.

De altfel, are toată susținerea din partea mamei sale, Monica Gabor (34 de ani), care este și cea care i-a comentat ferm și elegant la cea mai recentă postare, scriind You understood the assignment / Ati înțeles ideea.

