Irinel Columbeanu nu a uitat-o pe fosta lui iubită, Oana Cojocaru, cu 40 de ani mai tânără: „Îi trimit mesaje!”

Inclusiv în cartea sa autobiografică, Irinel Columbeanu a dat câteva detalii neștiute de fani despre relația sa cu frumoasa brunetă, referindu-se și la vila din Izvorani, care a ars din temelii.

În ce relații a rămas Irinel Columbeanu cu fosta lui iubită, Oana. Ce a transmis fostul milionar

După ce a rămas fără avere, dar și fără vila sa din Izvorani, Irinel Columbeanu locuiește acum cu chirie în București și conduce o mașină de 2000 de euro. Într-un interviu acordat pentru Click!, fostul soț al Monicăi Gabor a povestit că nu a uitat-o pe Oana, dar nici nu și-a pierdut speranța că-și va întâlni, într-o zi, jumătatea.

„Momentan, sunt singur în continuare, dar nu îmi pierd speranța că voi găsi pe cineva. Nu s-a terminat lumea de fete frumoase. Mai sunt! Cu Oana, fosta iubită, de care m-am despărțit în 2020, cred, cam așa, am mai vorbit cu ea, prin mesaje, nimic mai mult.

Oana mi-a rămas la inimă și acum. Bineînțeles că eu o caut, îi trimit eu mesaje ei, nu ea mie, pentru că eu sunt un gentleman. Așa trebuie să facă un bărbat galant”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Click!.

Afaceristul a cunoscut-o pe frumoasa brunetă pe litoralul românesc, în timpul unui concurs de Miss, iar până la a forma cel mai neașteptat cuplu din showbiz nu a fost decât un pas. Mai mult, cei doi ar fi locuit, la un moment dat, și într-un apartament în Piața Victoriei, dar în final au apărut neînțelegerile.

„Locuitul în vila de la Izvorani începu să le stea în gât amândurora. Lui nu-i mai plăcea acolo, pierdea prea mult timp pe drum, DN 1 era din ce în ce mai aglomerat, plus casa aceea mult prea mare mai avea un pic și cădea pe ei. Ea se simțea ca-n pustietate, de altfel i-o și spusese, era departe de orice. Plus că din cauza distanței nu avea nicio prietenă.

Petreceau din ce în ce mai multe nopți în București, în apartamentul de pe Calea Victoriei. În decembrie se și certară, adică ea cu el, vru să plece de tot la mama ei, la Brașov, dar el nu o lăsă și îi propuse, în schimb, să se mute amândoi la apartament, după Revelion. Fu ultimul petrecut acolo. Până să fie remediat, frigul de acolo pe el îl doborî la pat, fu foarte impresionat de câtă grijă ea avu de el până îl puse pe picioare.

Când altădată el aproape că nu mai putea păși, ea ținu să-l însoțească la medic și să-l aștepte, chiar neprimită în cabinet. Ili nu știa ce să mai creadă (…). Lui Ili îi plăcea să o privească atunci când își punea la geam bărbia-n palme și admira cu încântare ca de copil de la înălțime luminile orașului”, a scris Irinel Columbeanu în „Chintesența”.

Până la Oana, Irinel Columbeanu a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de Monica Gabor, căruia i-a dăruit și o fată, pe Irinuca. După cinci ani de mariaj, în 2011, cei doi au ales să divorțeze, apoi câțiva ani mai târziu fosta lui soția s-a stabilit în SUA, cu fiica lor. La rândul ei, Monica Gabor formează un cuplu cu Mr. Pink, un om de afaceri prosper.

