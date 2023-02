Irinel Columbeanu susține că Monica Gabor a fost marea lui iubire. Declarațiile picante pe care le face acum despre mariajul lor

Irinel Columbeanu a vorbit, în cadrul unui interviu televizat, despre perioada în care a fost într-o relație cu Monica Gabor. Deși au existat o serie de zvonuri la acea vreme, din mariajul lor a rezultat Irinuca, semn că între cei doi a existat și o urmă de iubire. Iată cu ce afirmații revine, acum, Irinel Columbeanu.

Citește și: Irinel Columbeanu, dat în judecată pentru că nu a plătit factura la curent. Cât are de achitat acum, după ce a pierdut procesul

Declarațiile picante pe care le-a făcut Irinel Columbeanu despre relația cu Monica Gabor

Irinel Columbeanu a declarat că și după 12 ani de la divorț, Monica Gabor rămâne femeia cea mai specială din viața lui, potrivit afirmațiilor sale televizate, citate de Viva.ro. De asemenea, acesta a deschis și un subiect mai sensibil și anume cel al acuzațiilor de adulter, care ar fi dus la despărțirea lor.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost împreună timp de cinci ani, deși relația lor a stat sub semnul controverselor, în special, din cauza diferenței de vârstă. Însă, se pare că în timp ce afișau imaginea cuplului care se iubește indiferent de părerea lumii, ar fi ieșit la iveală mai multe înregistrări în care omul de afaceri și-ar fi făcut de cap cu mai multe tinere în jacuzzi, potrivit sursei menționate mai sus.

Acum, Irinel Columbeanu a vrut să lămurească aceste zvonuri și a declarat că nu a înșelat-o niciodată pe Monica Gabor, potrivit sursei citate. În plus, el a adăugat că orgoliul a fost de vină pentru separarea lor definitivă.

Citește și: Irinel Columbeanu și-a făcut planuri pentru anul 2023. Are legătură cu fiica sa, Irina: „Învață din răsputeri”

Irinel Columbeanu a declarat că banii au schimbat-o pe Monica Gabor: „Regret că am fost prea credul”

În cadrul unui podcast, Irinel Columbeanu a declarat că, în prezent, are o situație financiară modestă, risipindu-se vremurile în care se putea lăuda pentru averea sa.

În 2007, averea lui Irinel Columbenau era estimată la 150 de milioane de euro, sumă care a început să scadă considerabil, ajungând la 7 milioane, potrivit sursei citate mai sus.

Irinel Columbeanu consideră că banii au jucat un rol esențial în evoluția relației dintre el și Monica Gabor:

„Regret că am fost prea credul. Acum am o situație materială destul de modestă. Pe mine nu m-au schimbat banii. Sunt mulți oameni pe care banii îi schimbă. Pe Monica au schimbat-o banii. Se vede în felul în care vorbește cu cei din jurul ei. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin vreo schimbare.”, a mai declarat Irinel Columbeanu, citat de sursa menționată.

Citește și: Din ce face Monica Gabor bani în SUA. Ce meserie are fosta soție a lui Irinel Columbeanu

O echipă a fost eliminată din America Express ▶ Vezi noul episod disponibil integral în AntenaPLAY