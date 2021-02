Îți amintești de Cosmina Păsărin? Cum arată și ce face acum bruneta sexy

"În ultimele luni am făcut niște cursuri de wedding planner, mi-aș dori să mă ocup de organizarea nunților pe viitor. Am vizitat pentru prima oară Barcelona anul acesta, am mers în Barcelona de ziua mea. Eu am o viață foarte activă, dar mai puțin vizibilă, mă axez pe prezentările de evenimente. În acest an m-am concentrat mai mult pe pasiunile mele, în acest an," a mai spus Cosmina Păsărin, scrie SpyNews.

La începutul anului 2020, Cosmina a vorbit și despre un diagnostic primit de la medic și cum i-a schimbat acesta viața.

Potrivit Antena Stars, Cosmina Păsărin suferă de o boală autoimună, ce nu are vindecare - psoriazis. Boala afectează pielea, motiv pentru care vedeta nu are voie să se expună mult la soare.