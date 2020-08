Îți amintești de celebrul Doru Octavian Dumitru? Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 64 de ani

„În copilărie eram fată, după care m-am dezvoltat și am devenit băiat, pentru că în momentul de față în lume se discută despre fete și băieți la modul că este ceva comun. Eram mai rușinos, mai timid, dar cred că băieții sunt timizi. Mă urcam în copaci, mă urcam pe clădiri, eram urcăcios. Mama mă acoperea în toate”, a dezvăluit Doru Octavian Dumitru despre copilăria sa de copil mereu pus pe șotii.

Ca orice artist, pandemia de Covid-19 l-a afectat și pe celebrul comedian. Acesta a dezvăluit ce a făcut în ultima perioadă, într-un interviu de senzație acordat celor de la Observator, de la Antena 1:

„Am fost cu familia și am stat împreună în carantină, adică nu am ieșit din casă trei luni. Am citit, am scris, am comandat multe cărți. Am reînceput să fac sport. A fost o perioadă în care m-am căutat, m-am reașezat, m-am regăsit. În Canada, lumea este mai ascultătoare și mai relaxată. În România am venit în sezonul estival”, a dezvăluit Doru Octavian Dumitru.