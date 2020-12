Iubita lui Speak are o nouă piesă. Cum apare Ștefania în fotografia care anunță lansarea: „Sunt super emoționată”

Ștefania Codreanu are 23 de ani și de 3 ani și jumătate formează un cuplu cu artistul Speak. Cei doi au decis să accepte provocarea și să participe în sezonul 3 al emisiunii „Asia Express”. Împreună au trecut cu bine peste zeci de misiuni dificile prin Filipine și Taiwan.

Chiar dacă Ștefania și Speak nu au câștigat trofeul, „drumul comorilor” de la Asia Express i-a unit și mai mult și i-a făcut să se cunoască unul pe altul în cele mai grele condiții. CU sigurană, unul dintre cele mai emoționante momente din cadrul emisiunii a fost momentul în care Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania.

„Doamne câte emoții! Am resimțit toate emoțiile finalei, am resimțit tristețea și bucuria ultimelor clipe din @asiaexpressromania. Chiar dacă nu am câștigat trofeul, am câștigat cea mai de preț comoară, pe noi 2. Mulțumim vouă, celor ce ați trăit emoțiile noastre din față televizoarelor, celor ce ne-au trimis sute de mesaje de susținere, încurajare și iubire, cea mai minunată comunitate. „Sunt leșinată de emoții”.

Ștefania este la bază dansatoare, însă Speak i-a descoperit și calitățile vocale, așa că tânăra artistă s-a lansat în lumea muzicalăși a scos câteva piese de un real succes.

