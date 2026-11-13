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Iuliana Pepene, revoltată de gesturile făcute din interes: „Urăsc genul ăsta de abordare”

Iuliana Pepene a vorbit despre oamenii care oferă ajutor sau fac gesturi de generozitate doar dacă primesc ceva în schimb. Ce comportament o deranjează cel mai mult.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 12:22 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 12:26
Iuliana Pepene, revoltată de gesturile făcute din interes | facebook
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Iuliana Pepene a făcut o serie de observații despre relațiile dintre oameni și gesturile de generozitate care vin la pachet cu anumite condiții. Prezentatoarea de la Observator spune că apreciază persoanele care oferă din suflet, fără să aștepte nimic în schimb, și recunoaște că este dispusă să facă mai mult pentru astfel de oameni.

Iuliana Pepene, revoltată de gesturile făcute din interes

Iuliana Pepene a vorbit deschis despre oamenii care fac gesturi de generozitate doar atunci când au ceva de câștigat. Prezentatoarea de la Observator spune că apreciază persoanele care oferă ajutor fără să aștepte nimic în schimb. În schimb, punctează că nu agreează comportamentul celor care condiționează orice gest sau favor.

„Urăsc genul ăsta de abordare”, a mărturisit aceasta.

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Pentru Iuliana Pepene, un gest făcut din suflet valorează mult mai mult decât unul însoțit de anumite pretenții.

„Mă bucur că mai există oameni drepți, oameni care nu vor ceva în schimb când dăruiesc ceva și nu știu, pentru mine e așa o chestie... Dau de două ori mai mult pentru oamenii care nu cer nimic în schimb decât pentru cei care îți spun: «Știi, îți dau asta, dar trebuie să faci asta». Urăsc genul ăsta de abordare”, a spus Iuliana Pepene.

Iuliana Pepene: „Bunul simț e o raritate”

Iuliana Pepene a vorbit și despre importanța bunului simț în relațiile dintre oameni. În opinia sa, acesta ar trebui să fie ceva firesc, nu o calitate pe care să o întâlnești tot mai rar. Iuliana Pepene spune că nu își dorește să judece pe nimeni, însă a observat că tot mai puține persoane fac gesturi sincere, fără să urmărească un beneficiu personal.

„Când există bun simț, știți, bunul simț e o raritate, ceea ce ar fi trebuit să fie ceva inclus în pachet cumva. Nu sunt aici să cert pe nimeni, ferească Dumnezeu, ci doar așa observ că sunt foarte puțini cei care mai oferă ceva din suflet fără să se aștepte să primească ceva la schimb, sunt nostalgică”, a mai declarat Iuliana Pepene.

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