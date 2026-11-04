Iuliana Pepene a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține în formă. Ce preparate a ales prezentatoarea Observator

Secretul din spatele siluetei de revistă a Iulianei Pepene: Disciplină feroce, antrenamente grele și o pasiune sinceră pentru fitness

Lumea televiziunii vine la pachet nu doar cu lumina reflectoarelor și admirația publicului, ci și cu o exigență uriașă în ceea ce privește imaginea.

Iuliana Pepene a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține în formă

Printre vedetele care reușesc să se mențină într-o formă fizică de invidiat se numără și Iuliana Pepene, o prezență constantă pe micile ecran, care a ales să fie complet transparentă cu admiratorii ei cu privire la efortul uriaș pe care îl depune în culise.

Pentru prezentatoare, menținerea unui corp tonifiat nu este rezultatul unor minuni efemere sau al unor diete drastice lipsite de substanță, ci al unui stil de viață construit pe disciplină riguroasă. Vedeta recunoaște deschis că programul său este extrem de solicitant, combinând orele puține de somn cu un meniu atent calculat și antrenamente fizice intense, pe care le descrie plastic drept „barbare”.

Chiar și atunci când ajunge acasă extenuată după o zi lungă, Iuliana nu sare peste rutina ei de fitness și își găsește energia necesară pentru a trage din greu la sală.

În viziunea ei, transformarea nu este doar una de natură estetică, ci una profund mentală. Au apus de mult timpurile în care privea cu detașare sau scepticism discuțiile despre sport. Astăzi, vedeta mărturisește că investiția de timp și energie în această direcție i-a schimbat viața în mod dramatic, oferindu-i nu doar rezultate vizibile pe propriul trup, ci și o doză masivă de încrede de sine și fericire pură.

La fel de riguroasă este și în bucătărie, unde refuză compromisurile sau clișeele legate de mâncarea fadă. Deși specialiștii recomandă adesea pieptul de pui uscat, Iuliana preferă pulpele de pui dezosate și fără piele, pe care le fierbe cu usturoi și le completează cu capere pentru un plus de savoare.

Ce provocări întâmpină Iuliana Pepene în rutina zilnică

Alături de acestea, își pregătește orez aromat, pus în valoare de un strop de unt cu trufe, un preparat simplu, dar plin de gust. Chiar dacă se confruntă uneori cu provocarea de a consuma suficiente calorii și proteine pentru a susține creșterea masei musculare în timpul antrenamentelor grele, ea reușește să găsească un echilibru perfect între plăcerea meselor sănătoase și exigențele fitnessului.

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Prin propria ei experiență, Iuliana își dorește să fie o sursă de inspirație pentru cei care amână mereu începutul. Mesajul ei pentru public este unul mobilizator. Sportul nu reprezintă o obligație chinuitoare, ci un cadou pe care ni-l facem nouă înșine, o cale sigură spre evoluție și o stare de bine de lungă durată.