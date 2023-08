Jador și iubita lui s-au despărțit! Primele declarații ale cântărețului și ce i-a rugat pe fani să facă în aceste momente

Jador și Alexandra Dobbia au hotărât să pună punct relației pe care au avut-o până de curând. Vestea a venit chiar de la cântăreț pe rețelele de socializare, unde a ținut să facă o rugăminte.

”Bună, oameni buni! Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate! A fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu de încurajare.

