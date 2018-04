Jenna Dewan, primele declarații după ce a anunțat divorțul de Channing Tatum! A rupt tăcerea privind zvonurile că alcoolul ar fi fost cauza separării

La doar câteva zile după ce actorul cunoscut pentru rolul interpretat în ”Step Up”, Channing Tatum a anunțat că divorțează de soția lui, Jenna Dewan, în presă au apărut informații potrivit cărora separarea s-ar fi produs din cauza faptului că acesta obișnuia să bea.

După numeroasele zvonuri care au apărut în presa internațională, Jenna Dewan a rupt tăcerea și a negat informațiile. Astfel, ea a negat că partenerul ei care i-a fost alături nouă ani de zile ar fi avut probleme cu alcoolul.

”Sunt fericită să clarific faptul că zvonurile apărute în presă nu sunt adevărate. Declarația noastră a fost atât de pozitivă, întrucât reflectă realitatea.”, a mărturisit Jenna conform Daily Mail.

În urmă cu doar câțiva ani, în cadrul unui interviu, Channing a mărturisit că obișnuiește să consume alcool: ”Probabil bea prea mult. Soția mea, cel puțin, asta crede.”

Channing, în vârstă de 37 de ani, a cunoscut-o pe Jenna pe platourile de film de la ”Step Up” și s-au căsătorit trei ani mai târziu, în iulie 2009.

„Cu afecţiune, am ales să ne despărţim. Am fost atât de îndrăgostiţi în urmă cu mulţi ani şi am avut o călătorie magică împreună. Absolut nimic nu s-a schimbat în legătură cu cât de mult ne iubim, dar dragostea este o aventură frumoasă care ne duce, pentru moment, pe alte căi”.

„Suntem încă o familie şi vom fi mereu părinţi dedicaţi şi iubitori pentru Everly”, au mai scris ei în anunţul în care este menţionat că nu vor face mai multe comentarii pe această temă.