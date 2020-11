Jennifer Lopez a pozat nud la 51 de ani. Corpul vedetei nu mai e acum un mister pentru nimeni

Averea lui Jennfier Lopez

Jennifer Lopez este cea mai bine plătită actriță de origine hispanică din lume , încasând pentru un rol în film peste 15 milioane de dolari. Filmele în care a jucat au avut încasări record , precum Maid in Manhattan cu 94,001,225 $ și Shall We Dance cu 170,128,460 în box-office-ul internațional, potrivit Wikipedia.

Jennifer Lopez a vândut peste 50 de milioane de albume în întreaga lume . Revista Forbes a estimat averea divei la 325 milioane de dolari , aceasta ocupând poziția a 7-a în topul celor mai bogate femei din industria muzicii.