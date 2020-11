Jennifer Lopez, ce este frumusețea la 51 de ani. Manifest în costum de baie făcut de diva hispanică

Jennifer a avut înclinații spre muzică încă de mică când a început să cânte în școlile catolice

Cariera muzicală a început mai târziu, pe la sfârșitul anilor '90. Un debut cu succes, în care primul album al lui Jennifer s-a intitulat "On the 6" și conținea hituri precum "If you had my love" sau "Waiting for tonight". Pentru acest album, Jennifer a obținut discul de platină, datorită volumului de vânzări.

Vedete îndrăgostite de colanții ultra mulați. Divele care nu se sfiesc să-și ascundă formele generoase sub haine largi

Artista s-a născut pe data de 24 iulie 1969 într-unul dintre cele mai mari cartiere din New York, Bronx, într-o familie de portoricani. Nu a fost crescută într-o familie de muzicieni, ci mama era educatoare la o grădiniță, iar tatăl era specialist în calculatoare. Jennifer a crescut alături de cele două surori, Lynda și Leslie.

Pentru a-și plăti cursurile de canto și dans aceasta lucra ziua dând lecții de coregrafie și noaptea dansând în cluburile din Manhattan. După participările la castinguri a fost cooptată să apară în videoclipurile cântăreților rap și mai apoi a devenit dansatoare pentru formația New Kids on the Block.

A fost respinsă de două ori însă reușește să obțină un rol în serialul "In Living Color" și la scurt timp face parte din trupa de dansatori a lui Janet Jackson lângă care apare în videoclipul piesei "That's the Way Love Goes".

Mama lui Jennifer Lopez a devenit model, la 74 de ani! Superba Guadalupe, alături de celebra ei fiică, noua imagine a unei case de modă de lux

Averea lui Jennfier Lopez

Jennifer Lopez este cea mai bine plătită actriță de origine hispanică din lume , încasând pentru un rol în film peste 15 milioane de dolari. Filmele în care a jucat au avut încasări record , precum Maid in Manhattan cu 94,001,225 $ și Shall We Dance cu 170,128,460 în box-office-ul internațional, potrivit Wikipedia.

Jennifer Lopez a vândut peste 50 de milioane de albume în întreaga lume . Revista Forbes a estimat averea divei la 325 milioane de dolari , aceasta ocupând poziția a 7-a în topul celor mai bogate femei din industria muzicii.