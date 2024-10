Johnny Depp va juca în filmul „Day Drinker”, alături de Penélope Cruz, potrivit The Hollywood Reporter.

Actorul în vârstă de 61 de ani a stat departe de platourile de filmare americane după ce a fost ţinta unor acuzaţii de violenţă domestică din partea fostei sale soţii, Amber Heard.

Johnny Depp revine la Hollywood, după o pauză îndelungată. În ce film va juca celebrul actor

Regizat de Marc Webb, care a semnat şi „The Amazing Spider-Man”, „Day Drinker” este un thriller de acţiune care va marca a patra colaborare între Johnny Depp şi Penélope Cruz, cei doi lucrând anterior împreună la „Blow”, „Piraţii din Caraibe: Fântâna tinereţii” şi „Crimă în Orient Express”, potrivit news.ro.

„Aventurile unui barman de pe un vas de croazieră şi ale unui pasager care se trezesc implicaţi într-o reţea criminală în timpul călătoriei”, relatează The Hollywood Reporter. Filmul combină un „concept extrem de comercial cu răsturnări de situaţie, totul plasat într-o lume incredibilă”, promite Lionsgate, compania producătoare.

Actorul nu a mai apărut într-o producţie americană din 2018, cu „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”. Afacerea cu Warner Bros s-a încheiat prost, actorul povestind, doi ani mai târziu, că studioul i-a „cerut să demisioneze” din saga şi, prin urmare, să nu participe la ultimul episod al acestei serii de filme plasate în universul „Harry Potter”. De atunci, actorul a fost angajat doar pentru producţii europene precum „Waiting for the Barbarians” şi „Jeanne du Barry”.

După un proces de defăimare foarte mediatizat, justiţia americană a decis în 2022 că cei doi soţi s-au defăimat reciproc. Fiecare a fost obligat să plătească daune celuilalt.

Despre cariera cinematografică a lui Johnny Depp

Johnny Depp este unul dintre cei mai versatili și originali actori de la Hollywood, cunoscut pentru capacitatea sa de a se transforma în personaje excentrice și adesea misterioase. Cariera sa a început în anii '80, cu apariția în serialul de televiziune 21 Jump Street, care i-a adus popularitate în rândul tinerilor.

Depp și-a consolidat poziția de actor inovator prin colaborările sale cu regizorul Tim Burton, care l-au ajutat să creeze roluri memorabile, cum ar fi Edward Scissorhands în Edward Mâini-de-foarfece (1990) sau Willy Wonka în Charlie și fabrica de ciocolată (2005). Totuși, succesul mondial a venit odată cu interpretarea excentricului pirat Jack Sparrow în seria Pirates of the Caribbean, un rol care i-a adus numeroase nominalizări și premii, transformându-l într-o adevărată figură culturală.

În plus, Depp a explorat personaje întunecate și complexe în filme precum Sweeney Todd, Black Mass și Fantastic Beasts, demonstrând constant că este capabil să se reinventeze.

Cine este Johnny Depp și cum a devenit celebru

Johnny Depp, născut pe 9 iunie 1963 în Owensboro, Kentucky, este un actor, producător și muzician american, apreciat pentru stilul său unic de a aborda rolurile. Provenind dintr-o familie modestă, Depp a renunțat la liceu pentru a urma o carieră în muzică, dar drumul său avea să îl conducă spre actorie.

De-a lungul anilor, Depp a fost căsătorit de două ori, prima dată cu Lori Anne Allison între 1983 și 1985 și, ulterior, cu actrița Amber Heard, de care a divorțat în 2017 după o relație controversată și intens mediatizată. În trecut, a avut și relații de lungă durată cu Vanessa Paradis, cu care are doi copii, și cu actrițe celebre precum Winona Ryder.

Johnny Depp continuă să fie o figură importantă în cultura pop, fiind recunoscut nu doar pentru cariera sa cinematografică, ci și pentru impactul asupra stilului și muzicii alternative.