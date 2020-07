Juratul X Factor Florin Ristei are planuri mari: "Sper să marchez o premieră mondială"

Cel de-al nouălea sezon X Factor, la Antena 1, îi aduce la masa juriului pe Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei, câștigătorul marelui premiu în anul 2013.

Spirit competitiv, Ristei se gândeşte din nou la trofeu, de data aceasta dintr-o nouă ipostază.

”Delia mi-a fost mentor, iar acum concurăm împreună. Îmi doresc cu adevărat să câștig și de data aceasta. Mi-a zis cineva că sunt singurul care are eficiență 100% la show – am participat o dată și am câștigat. Acum particip a doua oară, chiar dacă din altă ipostază și dacă aș câștiga din nou, aș rămâne la 100%. Am zis la un moment dat că mi-ar plăcea să ajung în juriu și iată că, după șapte ani, s-a întâmplat! Eu vin cu speranțe aici, pentru că multe lucruri mi s-au întâmplat de-a lungul timpului datorită cifrei 7, iar acum se face un nou ciclu, din 2013, când am câștigat X Factor. Sper să marchez o premieră mondială: nu cred că cineva care a câștigat un astfel de talent show din postura de concurent a repetat experiența și ca jurat!”, a mărturisit Florin Ristei.

