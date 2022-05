Justin Bieber și soția lui, Hailey, în cea mai tandră ipostază. Cum au fost surprinși de paparazzi pe un yacht

Justin Bieber și soția lui, Hailey, au atras privirile tuturor, în timpul unei zile pline de distracție în largul coastei Cabo San Lucas. Cei doi aproape că nu și-au putut ține mâinile unul de celălalt, și s-au îmbrățișat la bordul iahtului El Discovery, miercuri, potrivit dailymail.co.uk.

Justin Bieber și Hailey, surprinși în cele mai tandre ipostaze, pe yacht. Cât de bine au arătat

Hailey, în vârstă de 25 de ani, a urcat pe yacht într-un bikini floral, în timp ce soțul ei, în vârstă de 28 de ani, și-a prezentat tatuajele într-o pereche de pantaloni scurți de culoare mov.

Cuplul s-a ținut cu tandrețe unul pe celălalt în brațe, în timp ce stăteau împreună la marginea bărcii și s-au tachinat puțin, așa cum reiese din informațiile apărute în articolul citat mai sus. În timp ce Justin stătea chiar la capătul vasului, Hailey l-a tras ușor de braț.

Cântărețul, celebru pentru hit-urile Baby și What do you mean, a zâmbit, semn că dragostea dintre ei este foarte puternică. Hailey a arătat uimitor, îmbrăcată într-un bikini strâmt floral care i-a pus în evidență silueta de vis pe care o deține.

Cuplului i s-a alăturat și patrupedul lor, Oscar. Hailey a îmbrățișat câinele în timp ce ea și Justin au stat pe puntea bărcii și s-au bucurat de soare. Cuplul a profitat la maximum de timpul în Mexic, unde Justin are programate două spectacole.

Hailey și Justin Biber s-au cunoscut în 2015, iar relația lor s-a încheiat un an mai târziu. Apoi în 2018, cei doi au decis să se împace și tot atunci s-au logodit. În noiembrie 2018, cântărețul și faimosul model au devenit soț și soție. Hailey l-a susținut întotdeauna pe Justin, chiar dacă artistul s-a confruntat cu probleme legate de depresie. Acum Justin este extrem de recunoscător că are o asemenea soție lângă el și acest o răsplătește fiind la fel de protectiv și grijuliu cu ea.

Cine e Hailey Bieber și cum a devenit celebră

Hailey Bieber este un model american renumit, devenind imaginea multor branduri de succes precum Ralph Lauren, Guess, Tommy Hilgiger și mulți alții. Frumoasa blondină are asemenea trăsături unice pentru că provine dintr-o mamă cu origini italiene, portugheze și braziliene și un tată cu origini scoțiene și franțuzești.

Deși prima ei pasiunea a fost baletul, Hailey a fost nevoită să își ia gândul de la ideea de a deveni o dansatoare de balet profesionistă după o rană la picior. Frumoasa Hailey s-a lansat în lumea modei în 2014, pe când avea doar 18 ani. Atunci a apărut în prima ei reclamă. Debutul pe podium și l-a făcut atunci când a defilat pentru designer-ul vestimentar Sonia Rykiel. De atunci, Hailey a fost observată de numeroși designeri și a ajuns să fie imaginea campaniilor multor branduri renumite.

Cu toate acestea, cariera ei de actriță începuse cu mult înaintea celei de model, în 2005, pe când ea avea doar 9 ani. Pe atunci, ea a apărut în documentarul Livin It: Unusual Suspects. Apoi, Hailey a apărut și în câteva videoclipuri muzicale ale unor celebrii artiști.

