Kate Middleton, apariție fabuloasă alături de Prințul Louis de Paște. Cum au recționat fanii când l-au văzut pe mezinul familiei

Prințul William și Prințesa Kate au mers, pentru prima dată, cu toți cei trei copii ai lor la slujba de Paște. Prințul Louis, în vârstă de patru ani, a mers pentru prima dată cu frații lui mai mari, Prințul George și Prințesa Charlotte, la tradiționala slujbă a familiei regale de Paști, duminică.

Albastrul a fost culoarea preferată membrilor ffamiliei Regale din Marea Britanie. Cu toții au paricipat la slujba de Paște în ținute albastre. Este pentru primul paște pentru Regele Charles și Regina Camilla în această postură, însă toată atenția a fost îndreptată spre Prințul Louis, mezinul Familiei Regale.

Kate Middleton a avut o apariție electrizantă la propriu, cu o rochie albastră, în vreme ce, Prințul Louis, asortat cu mama sa, a purtat șosete albastre până la genunchi, pantaloni scurți eleganți, o cămașă în carouri, cravată și un sacou elegant de culoare marină. Este tipic pentru băieții din clasa superioară din Marea Britanie să poarte pantaloni scurți când sunt mici, la fel cum a făcut George până la trecerea la costume în ultimii ani.

„Băieții poartă pantaloni scurți până la vârsta de 8 ani", a declarat Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty, potrivit People.

Însă nu doar Kate Middleton și Prințul Luois s-au asortat, ci întreaga familie. Prințul William a optat pentru un costum bleomarin, la fel și Prințul George. Prințesa Charlotte a purtat un palton în aceeași culoare și o pereche de pantaloni albaștri.

Apariția mezinului familiei a fost savuroasă, ca de fiecare dată, el impresionând de data aceasta cu asemănarea izbitoare cu bunicul tău, tatăl Prințesei Kate. Fanii Familiei Regale au observat imediar asemănarea izbitoatoare a Prințului Louis cu bunicul său și au scris în comentarii.

„Louis seamănă atât de mult cu tatăl lui Kate”, a scris un fan, conform Hello Magazine, scrie OK Magazine.

„Louis parcă e dublura lui Michael Middleton!”, a scris alt fan. „Prințul Louis seamănă perfect cu bunicul său, Michael Middleton!”, a spus un al treilea, în timp ce un al patrulea a repetat: „Doamne, chiar este un mini Michael Middleton”.

La începutul acestui an, Prințesa de Wales a postat o imagine adorabilă cu ea din copilărie. Kate a fost surprinsă în brațele tatălui ei, Michael, întinzându-se să-și atingă fața cu mâinile ei mici.

Tatăl lui Kate Middleton, Michael Middleton, este un cunoscut afacerist din Marea Britanie. El are un brand de haine și din ultimele informații, se pare că acesta are de gând să vândă compania pentru a-și dedica mai mult timp nepoților, arată Hello Magazine.

