Kate Middleton, Ducesa care i-a fermecat pe toți. A strălucit la premiera noului film James Bond - "No Time to Die"

Kate Middleton și Prințul William, însoțiți de Prințul Charles și de soția acestuia, Camilla, Ducesa de Cornwall, au mers la premiera celui mai nou film James Bond - "No Time to Die", eveniment ținut la Sala Regală Albert din Londra.

Cât de frumoasă a fost Kate Middleton la premiera filmului James Bond - "No Time to Die"

Kate Middleton a fost într-adevăr strălucitoare și la propriu, și la figurat, la premiera filmului James Bond - "No Time to Die".

Ducesa de Cambridge a îmbrăcat o rochie aurie de la unul dintre designerii ei britanici favoriți - Jenny Packham, rochie încărcată cu paiete, lungă și cu umeri lați, creată pentru a da senzația unui "metal lichid", a scris presa străină, și care ar costa în jur de 3.243 de euro, a scris Daily Mail. De asemenea, a avut și o pelerină.

Accesoriile care au atras atenția au fost cerceii rotunzi, superbi, ai brandului de lux din Asia de Sud, O'Nitaa, creați în Pakistan, care costă peste 335 de euro, conform sursei menționate mai sus. Pentru ca totul să fie perfect, Kate Middleton a purtat pantofi aurii, stiletto, care s-au potrivit cu întreaga ținută.

Părul Ducesei de Cambridge a fost prins într-un coc, iar machiajul acesteia a fost unul natural.

Kate Middleton și Prințul William, amândoi în vârstă de 39 de ani, însoțiți de Prințul Charles, în vârstă de 72 de ani, și de soția lui, Camilla, Ducesa de Cornwall, de 74 de ani, au onorat invitația pe covorul roșu. Acolo, și-au făcut apariția starul Daniel Craig și alți actori care fac parte din distribuția noului film James Bond – "No Time to Die", precum Rami Malek, Lea Seydoux și Lashana Lynch.

Prințul William și Prințul Charles au fost amândoi îmbrăcați în smoching. Ducele de Cambridge a venit la eveniment într-o jachetă de catifea luxoasă cu rever din satin. Camilla, în vârstă de 74 de ani, a optat pentru o rochie de un albastru deschis, cu detalii delicate din mărgele.

Cei patru membri ai Familiei Regale Britanice au făcut cunoștință cu scenariștii Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis și Robert Wade, dar și cu cântăreața Billie Eilish și fratele acesteia, Finneas O'Connell, care cântă, de asemenea, și care au scris împreună coloana sonoră a filmului James Bond - "No Time to Die".

Jurnaliștii de la Daily Mail au mai scris că mai multe cadre medicale, dar și membri ai Forțelor Armate Britanice, care au contribuit enorm în perioada pandemiei de COVID-19, au fost prezenți în sala unde a fost vizionat filmul, alături de Familia Regală, în semn de mulțumire.

"No Time to Die", o poveste despre adaptare, trădare și încredere, pe marile ecrane româneşti

Lungmetrajul "Nu e vreme de murit / No Time to Die", al 25-lea din franciza "James Bond", a cărui lansare a fost cea mai aşteptată din serie, îl are în prim-plan pe Agent 007, mai puternic şi mai vulnerabil, în acelaşi timp, care are de depăşit o provocare într-o poveste despre adaptare, încredere şi trădare, conform news.ro.

Producţia a avut un buget de 200 de milioane de dolari, este regizată de Cary Joji Fukunaga şi este ultima cu Daniel Craig în rolul James Bond. Lungmetrajul va rula în avanpremieră în cinematografe din 30 septembrie 2021 în formatelev 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX, 3D, arată aceeași sursă menționată mai sus.

