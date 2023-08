Klaus Iohannis, în pantaloni scurți pe Vârful Moldoveanu. Cum a fost surprinsă în același loc soția președintelui | Foto

Soții Iohannis au avut parte de o drumeție montană în acest weekend. Iată cum au fost surprinși Klaus și Carmen Iohannis pe Vârful Moldoveanu! Alături de cine s-a fotografiat președintele României.

Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au petrecut acest sfârșit de săptămână în Munții Făgăraș, județul Argeș, potrivit fotografiilor recente apărute pe Facebook.

În timp ce Prima Doamnă s-a fotografiat singură, având lângă ea doar tricolorul arborat pe Vârful Moldoveanu, președintele țării a fost surprins alături de ultramaratonistul Polgar Levente Ioan.

Cum au fost surprinși soții Iohannis pe Vârful Moldoveanu | Foto

Ultramaratonistul Polgar Levente Ioan a publicat pe contul personal de Facebook o imagine în care apare alături de Klaus Iohannis, la care a scris și un mesaj de recunoștință.

Pe lângă echipamentul pentru drumeție, președintele României a optat pentru o pereche de pantaloni scurți, șosete groase, bocanci și o geacă cu glugă, oferind o apariție așa cum rar ne este dat să îl vedem.

„Traseul competiției de ieri la care am participat a urcat și pe Vârful Moldoveanu unde l-am întâlnit pe domnul președinte al României. M-a recunoscut imediat, am schimbat câteva vorbe, am vorbit și despre unele situații personale de la Aiud. M-a felicitat și încurajat.”, a scris Polgar Levente Ioan pe contul personal de Facebook.

Nu este prima dată când Klaus Iohannis este surprins de turiști în astfel de ipostaze, președintele României fiind un împătimit al drumețiilor montane.

La rândul său, Carmen Iohannis a publicat pe pagina personală de Facebook o fotografie din același loc, în timp ce în spatele său se putea vedea și președintele țării.

Spre deosebire de soțul ei, Carmen Iohannis a optat pentru o ținută mai groasă, însă destinată mersului pe munte.

Cu un zâmbet larg pe buze, dar și cu părul în bătaia vântului, Carmen Iohannis a fost imortalizată în timp ce strângea cu mândrie steagul României arborat pe Vârful Moldoveanu, la altitudinea de 2.544 metri. Aceeași fotografie a devenit acum și imaginea de profil a soției președintelui.

Preşedintele Klaus Iohannis este un împătimit al sporturilor de iarnă

Se pare că un alt sport pe care președintele României îl practică cu pasiune este schiul, potrivit Evenimentul Zilei.

Klaus Iohannis ar fi fost surprins de mai multe ori la schi pe munţii din judeţul Alba, dar și pe Munţii Şureanu, acolo unde a fost fotografiat în timp ce stătea la rând să urce pe pârtie, potrivit sursei citate mai sus.

Și cu acele ocazii, prezența Președintelui a fost imediat remarcată de către turiști, care i-au cerut să facă câte o poză pe care să o urce imediat pe rețelele de socializare.