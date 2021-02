Kylie Jenner a dezvăluit mâncarea la care a poftit cel mai des cât timp era însărcinată. Ce preparat a mâncat după ce a născut

Ce a mâncat Kylie Jenner când era însărcinată cu fiica ei Stormi

Kylie și-a obișnuit deja fanii cu numeroase imagini din viața ei personală și detalii pe care fanii adoră să le primească. Recent, vedeta a dezvăluit la ce mâncare a poftit când era însărcinată.

În vârstă de 23 de ani, Kylie s-a văzut recent cu părintele ei, Caitlyn Jenner, la un restaurant renumit din Los Angeles, Statele Unite ale Americii și a publicat mai multe imagini cu seara pe rețeaua ei de socializare Instagram, scrie Just Jared.

”Un lucru mai puțin știut, acest restaurant din Los Angeles are cea mai bună pâine din toate timpurile, mai ales asta,” a declarat Kylie în story-ul de pe Instagram. ”De asta mi-a fost poftă cât timp am fost în travaliu și primul lucru pe care l-am mâncat după ce am născut-o pe Stormi.”

Kylie Jenner a vorbit și în trecut despre mâncarea pe care a consumat-o cât timp era însărcinată cu Stormi, scrie Insider. Ea a fost filmată în timp ce își comanda și burgeri și cartofi prăjiți, una dintre cele mai frecvente pofte pe care aparent le-a avut în timpul sarcinii.