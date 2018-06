Kylie Minogue, nemachiată și în lenjerie intimă! Cât de SEXY arată la vârsta de 50 de ani! GALERIE FOTO

Cântăreața Kylie Minogue, în vârstă de 50 de ani, a apărut nemachiată și în lenjerie intimă într-o serie de imagini, artista uimindu-și fanii cu frumusețea ei naturală.

Imaginile au fost captate în timp ce artista filma pentru noul ei videoclip muzical, „Golden”, în Cuba.

„În spatele scenelor pentru videoclipul `Golden`, pe o terasă pe acoperiș din Cuba. Nu am avut lumini sau echipă. Fără machiaj!”, a scris artista în descrierea imaginilor.

„A trebuit să fac ceva muncă de persuasiunea cu regizorul meu, Sophie Muller, dar am reușit! Directorul nostru de imagine John Perez a filmat videoclipul folosindu-și camera personal. Misiune îndeplinită!”, a mai scris ea.

Născută pe 28 mai 1968, Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă, în serialul australian „Neighbours". Ea a cunoscut succesul în muzică odată cu single-urile „Locomotion" şi „I Should Be So Lucky", iar începând din anul 1988 a lansat 13 albume de studio, cel mai recent, înainte de „Golden” (2018), datând din 2015 – „Kylie Christmas”. Materialele sale discografice s-au vândut în peste 80 de milioane de copii în întreaga lume.