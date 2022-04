La ce a fost nevoită Lora să renunțe. Vedeta a descoperit că are o afecțiune care îi dă bătăi de cap

Vedeta a precizat, potrivit Libertatea, că a descoperit că are intoleranță la gluten, motiv pentru care acum a eliminat orice alimenta care conține gluten.

Artista a precizat că nu înțelegea de ce se umflă și se balonează, chiar și în condițiile în care nu mânca nimic.

Ulterior, aceasta și-a făcut analize și a descoperit că trebuie să fie atentă la alimentele cu gluten.

Ea a mai precizat că își completează alimentația cu suplimente de minerale și vitamine, acolo unde este cazul.

Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă dezumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc. Se pare că am o alergie la gluten.

Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine, a precizat Lora, potrivit sursei citată.

Totodată, artista nu este obligată să mențină niciun fel de dietă, așa că, de sărbătorile de Paște s-a delectat cu salată boeuf și alte preparate preferate.

Sunt fan salată de boeuf! Eu sunt genul care e obișnuit și cu piftia, răcitura. Am să fac răcitură și ouăle alea umplute cu pate de ficat, și-a spus ea planurile pentru masa de Paște.

În schimb, bucuria nu îi este completă fără mama sa, care s-a stins din viață anul trecut.

Mama îmi lipsește cel mai mult! Mi-o amintesc tot timpul, încerc să o simt tot timpul lângă mine, îmi amintesc vocea ei și încerc să nu o las să dispară, a încheiat artista, potrivit sursei citată.

