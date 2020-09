La cei 50 de ani ai săi, arată demențial! Totul despre frumoasa Naomi Campbell

Naomi Campbell s-a născut în 1970, în Streatham, sudul Londrei, într-o familie de artiști. Mama ei era dansatoare în trupa Fantastica și pentru că avea multe spectacole, micuța Naomi mergea cu ea peste tot prin Europa.

Supermodelul britanic a cunoscut faima de la vârsta de doar 7 ani, când apărea în videoclipul melodiei ''Is This Love'' a celebrului Bob Marley. Toată lumea a putut vedea cu ochiul liber că destinul ei este să fie în lumina reflectoarelor. La vârsta de 10 ani, superba negresă a continuat pe drumul artei, urmând cursuri de balet. Acest lucru a contribuit considerabil la alura și grația pe care le are atunci când urcă pe podium.

Frumusețea ei nu putea să fie trecută cu vederea. Când a împlinit 15 ani, a fost descoperită de agenția de modeling Synchro din Londra. Lucrurile au evoluat foarte repede. Un an mai târziu, apărea pe copertele revistelor sau în diferite reclame.