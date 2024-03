Larisa Popa, fosta mână dreaptă a lui Pescobar, se reprofilează! Ce vrea să lucreze după ce a plecat de la Taverna Racilor

Larisa Popa, fosta manageră de la Taverna Racilor, a spus în ce domeniu vrea să activeze în viitorul apropiat. Bruenta nu mai este „Larisa lui Pescobar”, așa cum mulți îi spuneau și acum intenționează să-și îndeplinească un vis.

„Pescobar” s-a făcut remarcat pe rețelele sociale, acolo unde își promovează intens lanțul de restaurante „Taverna Racilor”. În clipurile sale de promovare apărea și Larisa Popa, care și-a dat demisia recent. Tânăra a vorbit într-un podcast despre pasiunea ei legată de muzică.

Larisa Popa își dorește să îmbrățișeze o carieră în domeniul muzical. Pentru că nu mai lucrează la Tavernă, poate să-mi dedice tot timpul către o carieră muzicală, a spus Larisa Popa.

„În continuare îmi doresc asta (n.r. o carieră în muzică). La Timișoara, când s-au liniștit apele la restaurant, deci totul era echilibrat, am căutat acolo pe cineva să studiez în continuare canto și am fost de câteva ori. Era fugitiv, întotdeauna eram cu stres, mă gândeam ce e la muncă.

Am fost de câteva ori la Timișoara. Cu toate acestea, îmi doream să revin în București, că aici mi-aș fi făcut un program pentru muncă. Având în vedere că nu mai lucrez la Tavernă, pot să-mi dedic tot timpul către asta și chiar vreau să fac asta”, a explicat Larisa Popa, în podcastul lui Viorel Grigoroiu.

Larisa spune că și-a îndeplinit multe dintre obiectivele pe care le avea în viață, însă mai are să-și îndeplinească visul de a cânta.

„Nu neapărat manele, muzică de petrecere, adică orice este… Când eram micuță aveam câteva obiective, să am o mașină mare… o am! De mică știam că o să am implanturi… le am! De mică îmi doream să locuiesc în București… locuiesc! De mică am început să îmi doresc să cânt. Încă nu mi s-a îndeplinit visul asta, dar știu că o să mi-l îndeplinesc, să fiu în domeniul ăsta”, a mai spus Larisa Popa.

Larisa Popa și-a dat demisia de la Taverna Racilor

Larisa Popa, fosta manageră a lui Pescobar, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care și-a dat demisia de la Taverna Racilor.

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat, pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un <<nu>> următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”, a spus Larisa Popa, potrivit Cancan.