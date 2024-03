Cu cine a înlocuit-o Pescobar pe Larisa Popa. Imaginea cu tânăra sexy, noua ”mână dreaptă” a lui Paul Nicolau, face furori

După ce Larisa Popa și-a anunțat demisia de la Taverna Racilor, Pescobar n-a stat prea mult pe gânduri și a găsit o înlocuitoare. Iată cum arată noua ”mână dreaptă” a lui Paul Nicolau!

Omul de afaceri Paul Nicolau, supranumit „Pescobar”, care deține lanțul de restaurante cu specific pescăresc, a înlocuit-o pe Larisa Popa cu o altă tânără superbă. Demisia fostei managere a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că Larisa Popa era numită angajatul de nădejde a lui Paul Nicolau.

Citește și: Pescobar caută înlocuitor pentru Larisa Popa la Taverna Racilor. Ce salariu generos oferă

Cum arată tânăra sexy care a înlocuit-o pe Larisa Popa la Taverna Racilor

Paul Nicolau a anunțat, de curând, printr-o fotografie și un mesaj în care a ținut să o laude că are o nouă manageră. Ar fi vorba despre o tânără care nu doar că seamănă cu Larisa Popa, ci poartă și același nume, potrivit playsport.ro.

„Managerul meu e mai bun decât al tău”, a scris Pescobar, în dreptul unei fotografii cu cea care i-a luat locul Larisei Popa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit imaginilor postate pe contul personal de Instagram, noua manageră de la Taverna Racilor, pe numele ei tot Larisa, obișnuiește să pozeze provocator și reușește să atragă privirea internauților de fiecare dată. Ultima fotografie cu ea le-a pus la încercare imaginația bărbaților.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Larisa Popa a plecat de la Taverna Racilor. Pescobar și-a pierdut mâna dreaptă. Ce spune despre demisie

Primele declarații ale Larisei Popa după demisia de la Taverna Racilor

Larisa Popa, fosta manageră a lui Pescobar, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care și-a dat demisia de la Taverna Racilor.

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat, pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un <<nu>> următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”, a spus Larisa Popa, potrivit Cancan.